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Σε κακοδικία κατέληξε η πολύκροτη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι στη Μασαχουσέτη, η οποία κατηγορείται ότι σκότωσε τα τρία παιδιά της, καθώς οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση. Η 36χρονη θα επιστρέψει στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Tewksbury, όπου κρατούνταν μέχρι σήμερα, ενώ ο πρώην σύζυγός της χαρακτήρισε «εξαιρετικά οδυνηρή» την προοπτική μιας νέας δίκης.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου την Παρασκευή, ο δικηγόρος του Πάτρικ Κλάνσι, Ντέιβιντ Μάιερ, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι ο εντολέας του είναι «ευγνώμων προς το δικαστήριο και τους ενόρκους για τη σκληρή δουλειά, τη δέσμευση και την επιμονή τους».

«Η απώλεια των παιδιών του Πάτρικ είναι κάτι από το οποίο δεν θα ανακάμψει ποτέ και για το οποίο δεν θα υπάρξει ποτέ πραγματική λύτρωση», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Η προοπτική να ξαναζήσει αυτή την τραγωδία μέσα από μια νέα δίκη είναι εξαιρετικά οδυνηρή — για τον Πάτρικ, την οικογένειά του και όλους εμάς», πρόσθεσε.

Παρέμβαση Τραμπ: «Θα υπάρξει τίμημα»

Την υπόθεση σχολίασε και ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της κακοδικίας από το δικαστήριο.

«Υποθέτω ότι θα υπάρξει άλλη δίκη. Είναι μια τρομερή κατάσταση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Έκανε κάτι φρικτό, φρικτό. Δεν μπορεί να γίνει χειρότερο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Αλλά θα μάθετε ποιο θα είναι το τίμημα. Θα υπάρξει τίμημα. Θα είναι ψυχιατρικό ίδρυμα ή φυλακή ή κάτι άλλο. Αλλά υποθέτω ότι θα προχωρήσουν σε νέα δίκη».

NEW: President Trump reacts to the Lindsay Clancy case being declared a mistrial:



"It's a shame. It's a horrible tragedy."



"She did a horrible, horrible thing. Can't be worse."



Trump says he assumes another trial will follow, adding, "But you'll find out what the price to pay… pic.twitter.com/uFU9ufs2R7 — Fox News (@FoxNews) September 4, 2026

Οι εισαγγελείς δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει αν θα επιδιώξουν δεύτερη δίκη, αν θα εξετάσουν πιθανή συμφωνία με την Κλάνσι, αν θα μειώσουν τις κατηγορίες ή αν θα αποσύρουν την υπόθεση.

Ο δικαστής ανέφερε ότι μια νέα δίκη θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και το φθινόπωρο.

Οι ένορκοι δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν

Η δικαστική διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς ετυμηγορία, καθώς οι ένορκοι ενημέρωσαν τον δικαστή Γουίλιαμ Φ. Σάλιβαν ότι, «με βαριά καρδιά», παρέμεναν για τρίτη φορά σε αδιέξοδο.

Οι ένορκοι είχαν συνεδριάσει για επτά ημέρες, μετά από πέντε εβδομάδες ακροαματικής διαδικασίας και καταθέσεων, χωρίς να μπορέσουν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της Κλάνσι, Κέβιν Ρέντινγκτον, υποστήριξε ότι ένας άνδρας ένορκος ήταν αυτός που εμπόδιζε την επίτευξη συμφωνίας.

Ο δικαστής ήταν έτοιμος να κηρύξει τη δίκη άκυρη, όταν ο δικηγόρος της Κλάνσι ζήτησε αιφνιδιαστικά χρόνο προκειμένου να καταθέσει επείγουσα προσφυγή για να αποτρέψει την απόφαση. Του δόθηκε μία ώρα για να απευθυνθεί στο ανώτατο δικαστήριο της πολιτείας, όμως η προσπάθειά του απορρίφθηκε και τελικά η κακοδικία κηρύχθηκε.

Η κατηγορία για τη δολοφονία των τριών παιδιών

Η 36χρονη Λίντσεϊ Κλάνσι αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, καθώς είχε παραδεχθεί ότι στραγγάλισε τα παιδιά της: την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον 8 μηνών Κάλαν.

Τα παιδιά βρέθηκαν νεκρά τον Ιανουάριο του 2023 στο σπίτι της οικογένειας στο Ντάξμπερι της Μασαχουσέτης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Κλάνσι χρησιμοποίησε ιμάντες γυμναστικής για να τα σκοτώσει.

Η υπεράσπισή της βασίστηκε στον ισχυρισμό ότι την περίοδο των θανάτων έπασχε από επιλόχεια ψύχωση και δεν είχε επίγνωση των πράξεών της.



Παραμένει σε ψυχιατρικό νοσοκομείο εν αναμονή της νέας δίκης



Μετά την κήρυξη της κακοδικίας, η Λίντσεϊ Κλάνσι αναμένεται να επιστρέψει στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Tewksbury της Μασαχουσέτης, όπου κρατούνταν μέχρι σήμερα, και θα παραμείνει εκεί μέχρι νεωτέρας, όπως επιβεβαίωσε ο συνήγορός της Κέβιν Ρέντινγκτον.



Η 36χρονη είχε μεταφερθεί στην κρατική ψυχιατρική δομή μετά την απόπειρα αυτοκτονίας που ακολούθησε τη δολοφονία των τριών παιδιών της. Σύμφωνα με την υπεράσπισή της, την περίοδο των θανάτων βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης και λάμβανε υπερβολικό συνδυασμό ψυχιατρικών φαρμάκων.



Μετά τις δολοφονίες, η Κλάνσι φέρεται να έκοψε τους καρπούς και τον λαιμό της και στη συνέχεια να πήδηξε από τον δεύτερο όροφο του σπιτιού της στο Ντάξμπερι, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα και να μείνει μερικώς παράλυτη.



Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο δρ. Άβραμ Μακ, πρώην γιατρός στο Nemours Children’s Health του Ντέλαγουερ, περιέγραψε στο δικαστήριο την καθημερινότητα της Κλάνσι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο του Tewksbury, παρουσιάζοντας την εικόνα μιας ιδιαίτερα περιορισμένης και δύσκολης ζωής στη συγκεκριμένη δομή.

Η μαρτυρία του Πάτρικ Κλάνσι

Ο Πάτρικ Κλάνσι είχε καταθέσει στην αρχή της μακράς δίκης, στις 27 Ιουλίου, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η τότε σύζυγός του με την ψυχική της υγεία πριν από τις δολοφονίες.

Στο δικαστήριο ανέφερε ότι η Κλάνσι είχε ζητήσει επανειλημμένα βοήθεια για την επιδεινούμενη ψυχική της κατάσταση και περιέγραψε τη στιγμή που τη βρήκε στην αυλή του σπιτιού τους μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, αφού είχε σκοτώσει τα παιδιά τους.

Οι ένορκοι άκουσαν επίσης την ηχογραφημένη κλήση στο 911 της 24ης Ιανουαρίου 2023, στην οποία ο Πάτρικ ακούγεται να φωνάζει: «Σκότωσε τα παιδιά».

Μετά την κατάθεσή του, ο Πάτρικ Κλάνσι δεν εμφανίστηκε ξανά στο δικαστήριο του Πλίμουθ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, βρισκόταν περίπου 200 μίλια μακριά, στη Νέα Υόρκη, όπου ζει με τη νέα σύζυγό του, τη γιατρό Ρέιτσελ Ντάνις, ειδικό στην υπογονιμότητα.

prtotothema.gr