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Δικαστής στη Μασαχουσέτη προσανατολίζεται να κηρύξει κακοδικία στην υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι, της πρώην νοσοκόμας που κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της, καθώς οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία.

Οι ένορκοι, έπειτα από μία εβδομάδα διαβουλεύσεων, έφτασαν σε αδιέξοδο και δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ετυμηγορία. Κατά πληροφορίες ήταν μόλις ένας ένορκος που διαφωνούσε με τους υπόλοιπους 11 και «έσπαγε» την ομοφωνία.

Ο δικαστής έκανε λόγο για κακοδικία (mistrial), αλλά έδωσε περιθώριο μίας ώρας για να κατατεθεί έφεση.

Τι σημαίνει όμως κακοδικία; Η εισαγγελία μπορεί να υποβάλει εκ νέου την αγωγή και να ξεκινήσει ξανά τη δίκη με νέο σώμα ενόρκων είτε να διαπραγματευτεί με την κατηγορούμενη μια συμφωνία παραδοχής ενοχής. Εναλλακτικά, οι εισαγγελείς θα μπορούσαν να αποσύρουν εντελώς τις κατηγορίες.

Σε σοβαρές υποθέσεις κακουργημάτων όπως αυτή, σχεδόν πάντα οι εισαγγελείς ζητούν επανάληψη της δίκης. Εάν το πράξουν, η διαδικασία επιλογής ενόρκων θα πραγματοποιηθεί εκ νέου και θα προγραμματιστεί νέα δίκη.

Μέχρι την έναρξη της νέας δίκης, η Κλάνσι θα παραμείνει στο ψυχιατρικό ίδρυμα όπου βρίσκεται ήδη, αναφέρει το BBC. Πάντως, οι συνήγοροι υπεράσπισής της Κλάνσι θα μπορούσαν να ζητήσουν επανεξέταση της κατάστασης της.

Η 36χρονη Κλάνσι κατηγορείται για τρεις δολοφονίες εκ προμελέτης για τους θανάτους των παιδιών της: της Κόρα, 5 ετών, του Ντόουσον, 3 ετών, και του μόλις 8 μηνών Κάλαν.

Οι ένορκοι είχαν επίσης τη δυνατότητα να εξετάσουν ελαφρύτερες κατηγορίες, όπως φόνο δευτέρου βαθμού (χωρίς προμελέτη) και ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Η ποινή θα ήταν σχεδόν σίγουρα τα ισόβια χωρίς πιθανότητα αποφυλάκισης για τη βαρύτερη κατηγορία ή με δυνατότητα αποφυλάκισης έπειτα από δεκαετίες αν η ετυμηγορία έκλεινε προς τις ελαφρότερες κατηγορίες. Πιθανός ήταν και ο ισόβιος εγκλεισμός σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Η Κλάνσι δεν αρνείται ότι στραγγάλισε τα παιδιά της στο υπόγειο της κατοικίας τους τον Ιανουάριο του 2023. Ωστόσο, ο δικηγόρος της υποστήριξε ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη, καθώς έπασχε από ψύχωση κατά τη στιγμή των φόνων και της απόπειρας αυτοκτονίας της.