Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τριμελής αντιπροσωπεία της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Ισραήλ (National Emergency Management Authority – NEMA), με επικεφαλής τον Ταξίαρχο (ε.α.) Itzik Bar, επικεφαλής της NEMA, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κύπρο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ισραήλ στους τομείς της πολιτικής προστασίας, της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων και καταστροφών.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εσωτερικών και Άμυνας, κατά την έναρξη της επίσκεψης, την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Διοικητής της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας Κύπρου, Θεόδωρος Λεμονιάτης, ο οποίος παρουσίασε τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητες της Πολιτικής Άμυνας. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η προώθηση Μνημονίου Συναντίληψης (Memorandum of Understanding – MoU) και σχετικού Σχεδίου Εργασίας (Work Plan) μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου με αντιπροσωπεία της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Ισραήλ, Λευκωσία 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και της Πολιτικής Άμυνας, του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς, του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, του Κέντρου Συντονισμού «ΖΗΝΩΝ» και του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), καθώς και του Περιφερειακού Σταθμού Αεροπυρόσβεσης Κύπρου (CRAFS). Στις συναντήσεις συμμετείχε, επίσης, ο Καθηγητής Γιώργος Μπούστρας, Σύμβουλος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η αντιπροσωπεία είχε, επίσης, χωριστές συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Άμυνας, κατά τις οποίες συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος που άπτονται της ετοιμότητας και της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών», προστίθεται.

«Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Κύπρο, η ισραηλινή αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το υφιστάμενο πλαίσιο, τις δομές και τις δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας στους τομείς της πολιτικής προστασίας, του συντονισμού και της διαχείρισης κρίσεων, της έρευνας και διάσωσης, της παρακολούθησης φυσικών κινδύνων και της εναέριας δασοπυρόσβεσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε κέντρα συντονισμού και εγκαταστάσεις των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων εγκαταστάσεων της Πολιτικής Άμυνας, του Κέντρου Εκπαίδευσης και του Σταθμού Έρευνας και Διάσωσης στη Λεμεσό, του Κέντρου Συντονισμού «ΖΗΝΩΝ» και του ΚΣΕΔ, καθώς και του Περιφερειακού Σταθμού Αεροπυρόσβεσης Κύπρου (CRAFS).

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη πρακτικών πεδίων συνεργασίας, καθώς και στη συνέχιση της επεξεργασίας του Μνημονίου Συναντίληψης.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή του σχετικού Σχεδίου Εργασίας 2026-2027, με στόχο την ολοκλήρωση των δράσεων που έχουν καθοριστεί.

«Κοινός στόχος των δύο πλευρών είναι η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ισραήλ μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ