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Την κοινή άσκηση Έρευνας και Διάσωσης «ΣΑΛΑΜΙΣ-03/26» πραγματοποίησαν την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026, Κύπρος και Ελλάδα, εντός της Περιοχής Ευθύνης Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην άσκηση συμμετείχαν οι φρεγάτες «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ» και «ΥΔΡΑ» του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, το ΠΑΘ «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» της Διοίκησης Ναυτικού, καθώς και ελικόπτερο της 460 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης της Διοίκησης Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς.

Συμμετείχαν επίσης ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας και νοσηλευτές της Ειδικής Ομάδας «MEDEVAC» της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Τον συντονισμό της άσκησης είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού της Ελλάδας.

Η «ΣΑΛΑΜΙΣ-03/26» εντάσσεται στο πλαίσιο της Διακρατικής Συμφωνίας Κύπρου – Ελλάδας για θέματα Έρευνας και Διάσωσης, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Ε-Δ στην Ανατολική Μεσόγειο.

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