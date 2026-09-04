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Κατάλληλο κτήριο στην περιοχή Κακοπετριάς ή Γαλάτας, με σκοπό τη λειτουργία του ως εστιατορίου, αναζητεί προς ενοικίαση το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο καλεί φυσικά και νομικά πρόσωπα να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, το κτήριο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των δύο χωριών, σε περιοχή με αναπτυγμένο περιβάλλον χρήσεων εστιατορίου και να διαθέτει άμεση και εύκολη πρόσβαση τόσο για το προσωπικό όσο και για το κοινό.

Μπορούν επίσης να εξεταστούν προτάσεις για κτήρια που βρίσκονται σε μικρή απόσταση εκτός της καθορισμένης περιοχής, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες απαιτήσεις.

Η ενοικίαση θα έχει διάρκεια πέντε ετών, με δικαίωμα του Υπουργείου Άμυνας να την παρατείνει για ακόμη δύο περιόδους πέντε ετών η καθεμία.

Το προσφερόμενο κτήριο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες άδειες για λειτουργία εστιατορίου, περιλαμβανομένων άδειας οικοδομής, τελικής έγκρισης και άδειας χρήσης.

Τα έγγραφα της δήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να παραλαμβάνονται μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2026 από το Υπουργείο Άμυνας, στο γραφείο 323, στον τρίτο όροφο.