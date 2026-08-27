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Έληξε ο συναγερμός στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού αφού εξουδετερώθηκε το μη εκραγέν βλήμα που εντοπίστηκε μετά την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην Αγία Άννα. Σ’ ό,τι αφορά στο δεύτερο, σύμφωνα με πληροφορίες από την Εθνική Φρουρά, διαπιστώθηκε, έπειτα από επιθεώρηση από πυροτεχνουργούς, πως δεν διέθετε εκρηκτική ύλη και πως επρόκειτο για κομμάτι μετάλλου.

Όπως ανέφερε στο philenews ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Σοφιανός Φιλιππίδης, το πρώτο ήταν φωτιστικό βλήμα όλμου 81 χιλιοστών, το οποίο εντοπίστηκε χθες στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού. Το βλήμα εξουδετερώθηκε, στην παρουσία του υπαρχηγού της ΕΦ, από κλιμάκιο πυροτεχνουργών που οριοθέτησε και ασφάλισε την περιοχή. Η σκηνή είχε αποκλειστεί και φρουρείτο από την Αστυνομία και μέλη της ΕΦ, ενώ στον χώρο παραμένουν δυνάμεις του Τμήματος Δασών.

Υπενθυμίζεται πως η πυρκαγιά εντοπίστηκε σε δασική περιοχή από πυροφυλάκιο του Τμήματος Δασών γύρω στις 3 χθες το απόγευμα. Επί τόπου έσπευσαν οχήματα πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ συνέδραμαν και πτητικά μέσα, που κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά στον χώρο της κοίτης ποταμού. Συγκεκριμένα στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πέντε πυροσβεστικά αεροπλάνα, 33 άτομα του Τμήματος Δασών με έξι πυροσβεστικά οχήματα, δύο βυτιοφόρα και ένα προωθητή γης και 9 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία πυροσβεστικά οχήματα. Επιπρόσθετα, επιστρατεύτηκαν ένα βυτιοφόρο και ένας προωθητής γης της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, καθώς και κάτοικοι της περιοχής με γεωργικό ελκυστήρα και εκσκαφέα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 5:30 το απόγευμα, αφότου κατέκαψε 6 εκτάρια με καλαμιώνες, αποκαλάμες και άγρια βλάστηση.

Η ανεύρεση του βλήματος φέρνει ξανά στην επιφάνεια τα θέματα ασφάλειας που προκύπτουν από την παρουσία του Πεδίου Βολής στην περιοχή. Υπενθυμίζεται πως μετά τη μεγάλη φωτιά τον περασμένο Ιούλιο που προκλήθηκε μετά από καταστροφή πυρομαχικών, οι κοινότητες της περιοχής ζήτησαν όπως κλείσει το πεδίο βολής.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Φρουράς

Την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026, εντός του Πεδίου Βολής Καλού Χωριού εντοπίστηκε φωτιστικό βλήμα διαμετρήματος 81 χιλιοστών.

Για τη διαχείριση του περιστατικού ενεργοποιήθηκε κλιμάκιο πυροτεχνουργών της Εθνικής Φρουράς, το οποίο, αφού μετέβη στο σημείο εντοπισμού του βλήματος, προχώρησε στην οριοθέτηση και ασφάλιση της περιοχής και έλαβε τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφαλή εξουδετέρωσή του.

Σήμερα, Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026, περί τις 09:30, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξουδετέρωσης του εν λόγω πυρομαχικού.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια εργασιών διαπλάτυνσης αντιπυρικής ζώνης σε περιοχή νοτίως του Πεδίου Βολής, εντοπίστηκε ακόμη ένα βλήμα. Μετά από έλεγχο που διενήργησε αρμόδιο κλιμάκιο πυροτεχνουργών της Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι το βλήμα δεν περιείχε εκρηκτική ύλη και, ως εκ τούτου, περισυλλέχθηκε με ασφάλεια.