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Τρεις πνιγμοί και ένα δωδεκάχρονο κοριτσάκι που χαροπαλεύει είναι, μέχρι στιγμής, ο τραγικός απολογισμός στη Λάρνακα, στις ρηχές παραλίες της Ορόκλινης και του ΚΟΤ. Δεν είναι, όμως, μόνο η έλλειψη ναυαγοσωστών που έπρεπε να απασχολήσει, είναι και το γεγονός ότι οι δύο φρικτές τραγωδίες, με θύματα δυο 20χρονες από τη Σομαλία και μια 35χρονη από τη Ρουμανία, εξελίχθηκαν κοντά σε κυματοθραύστες σε περιοχές που βαθαίνουν απότομα τα νερά.

Παρά τις παραστάσεις του δήμου και της ΕΤΑΠ Λάρνακας, αλλά και τα δημοσιεύματα που έθεσαν την ανάγκη λήψης μέτρων, τίποτα δεν έγινε μέχρι στιγμής. Τόσο η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, όσο και το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχουν ενημερωθεί γραπτώς για την ανάγκη λήψης μέτρων. Πόσοι πνιγμοί πρέπει να καταγραφούν ακόμα για ν’ ασχοληθούν οι κρατικές υπηρεσίες με το θέμα;

Το θέμα, πάντως, πρέπει να απασχολήσει και μάλιστα αμέσως την ίδια την υπουργό Μεταφορών στην ευρύτερη διάστασή του, αφού εκείνη η περιοχή παρουσιάζει πολύ επιθετική και άκρως επικίνδυνη διάβρωση, με αρκετούς επιστήμονες να κάνουν λόγο για λανθασμένη τοποθέτηση των κυματοθραυστών.

Ν.Χ