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Στο Σβάλμπαρντ, εκεί όπου το καλοκαίρι μοιάζει να μην τελειώνει ποτέ, ο ήλιος έδυσε ξανά έπειτα από 128 ολόκληρες ημέρες.

Για τους περισσότερους ένα ηλιοβασίλεμα είναι κάτι συνηθισμένο. Για τους κατοίκους όμως του Λονγκερμπίεν, μιας από τις βορειότερες κατοικημένες περιοχές του κόσμου, η στιγμή αυτή είχε κάτι ξεχωριστό.

Από τις 20 Απριλίου, ο ήλιος παρέμενε συνεχώς πάνω από τον ορίζοντα, φωτίζοντας το αρχιπέλαγος 24 ώρες το 24ωρο. Οι μέρες δεν ήταν απλώς μεγάλες, αλλά ατελείωτες, με το φως να συνοδεύει κατοίκους και επισκέπτες όλες τις ώρες της ημέρας.

Τώρα, η νύχτα αρχίζει σιγά σιγά να επιστρέφει. Κάθε μέρα το σκοτάδι θα διαρκεί λίγο περισσότερο, μέχρι να φτάσει η περίοδος της πολικής νύχτας, όταν ο ήλιος θα χαθεί για εβδομάδες κάτω από τον ορίζοντα.

Το πρώτο ηλιοβασίλεμα μετά από τόσους μήνες έγινε αμέσως θέμα για κατοίκους και ταξιδιώτες, που έσπευσαν να απαθανατίσουν τη στιγμή.

iefimerida.gr