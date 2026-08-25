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Ακόμα ένας θάνατος από πνιγμό καταγράφηκε χθες βράδυ στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 22χρονος Γερμανός ανασύρθηκε γύρω στις 21:00 από πισίνα συγκροτήματος διαμερισμάτων στην Επαρχία Αμμοχώστου. Στο σημείο βρισκόταν μαζί με ένα φίλο του.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο παρέλαβε τον 22χρονο και τον μετέφερε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου, όπου ο επί καθήκοντι ιατρός πιστοποίησε τον θάνατο του.

Διενεργήθηκε σήμερα η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού από τον ιατροδικαστή Δρ. Νικόλα Χαραλάμπους σύμφωνα με τον οποίο ο θάνατος του 22χρονου οφείλεται σε πνιγμό εντός ύδατος εν αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων.

Από τη σορό λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές και ιστοπαθολογικες εξετάσεις. Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου συνεχίζει τις εξετάσεις.