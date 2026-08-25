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Ποινές σε δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 40 και 29 ετών, επέβαλε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Οι δύο συνελήφθησαν από κλιμάκια της Τροχαίας Πάφου τον Ιανουάριο να οδηγούν σε διαφορετικές περιπτώσεις έχοντας στον οργανισμό τους πολλαπλάσια ποσότητα αλκοόλ από την ανώτερη επιτρεπόμενη εκ του νόμου.

Ειδικότερα ο 40χρονος εντοπίστηκε στο τιμόνι με ένδειξη 97 αντί 9mg και ο 29χρονος με 95 αντί 9mg. Το δικαστήριο επέβαλε στον πρώτο κατηγορούμενο 1700 ευρώ πρόστιμο και στον δεύτερο 1500 ευρώ. Και στους δύο επιβλήθηκαν, επιπρόσθετα, στέρηση άδειας οδηγού για 10 σαββατοκύριακα και 15 ημέρες, καθώς και επτά βαθμοί ποινής.