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Ανησυχία έχει προκαλέσει η επίθεση κουκουλοφόρων με ρόπαλα στα βοηθητικά γήπεδα της Νέας Σαλαμίνας αργά το βράδυ της Κυριακής, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών νεαρών, ο ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται με κάταγμα στο πρόσωπο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.



Οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας στρέφονται σε πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση ως προς τον εντοπισμό των δραστών, αφού οι μαρτυρίες από τους παρευρισκόμενους έκαναν λόγο για πρόσωπα που φορούσαν φανέλες με τα διακριτικά της ΑΕΚ. Πίσω από την επίθεση πιστεύεται ότι κρύβεται η αντιπαράθεση μεταξύ μικρής μερίδας οπαδών των δύο ομάδων, η οποία χρονολογείται. Είναι γι’ αυτό τον λόγο που το περιστατικό έχει θέσει σε κινητοποίηση την Αστυνομία Λάρνακας, που θέλει να προλάβει επέκταση αντίστοιχων επεισοδίων, με δεδομένο πως τις επόμενες ημέρες ξεκινά και το πρωτάθλημα.



Στο μικροσκόπιο των ανακριτών της υπόθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, βρίσκονται βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του σταδίου της Νέας Σαλαμίνας. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες οι επιτιθέμενοι ήταν πάνω από 30 και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κράνη και κουκούλες. Γι’ αυτόν τον λόγο αναζητείται και υλικό από κλειστά κυκλώματα της περιοχής για να εντοπιστούν κι άλλα στοιχεία για τους δράστες, όπως τα μέσα διακίνησής τους.

Το επεισόδιο έγινε μετά τη λήξη του fun day φιλάθλων της Νέας Σαλαμίνας, μιας εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, λίγο πριν η ομάδα ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της. Στον χώρο είχαν μείνει πέντε άτομα, τα οποία ανέλαβαν την ευθύνη φύλαξης του εξοπλισμού. Σύμφωνα με την καταγγελία τους, σε κάποια στιγμή εισήλθαν στα βοηθητικά γήπεδα του «Αμμόχωστος-Επιστροφή» οι κουκουλοφόροι και άρχισαν να τους κτυπούν.



Τρεις νεαροί 21, 23 και 28 ετών τραυματίστηκαν από την επίθεση. Ο 23χρονος και ο 28χρονος μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και αφότου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες έλαβαν εξιτήριο. Ο 21χρονος που υπέστη κάταγμα στο πρόσωπο, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και κρατήθηκε για νοσηλεία.



Μέσω ανακοίνωσης χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ καταδίκασε το επεισόδιο, αφήνοντας αιχμές στη στάση της Αστυνομία, η οποία όπως αναφέρθηκε σε ανακοίνωση ,είχε ενημερωθεί για την παρουσία παραβατικών στοιχείων πέριξ του σταδίου. «Απαιτούμε την πλήρη, αντικειμενική και εις βάθος διερεύνηση του συμβάντος, καθώς και τον εντοπισμό και την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης. Η βία, ο φανατισμός και η στοχοποίηση ανθρώπων που προσφέρουν εθελοντικά στον αθλητισμό δεν έχουν καμία θέση ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στην κοινωνία μας», αναφερόταν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.



Σύμφωνα με αστυνομική πηγή η Αστυνομία ενημερώθηκε λίγα λεπτά μετά την επίθεση των κουκουλοφόρων, που έγινε την Κυριακή λίγο μετά τις 11:30 το βράδυ.