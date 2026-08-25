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Η αυξανόμενη αντίδραση απέναντι στις κάμερες της Flock, όπως και η αντίθεση στην ταχεία εξάπλωση των κέντρων δεδομένων που τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη, εξελίσσεται σε ένα νέο διακομματικό πολιτικό μέτωπο στις ΗΠΑ. Οι δύο υποθέσεις αναδεικνύονται σε σημαντικά ζητήματα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, αντανακλώντας την εντεινόμενη δυσπιστία της αμερικανικής κοινής γνώμης απέναντι στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Flock- η οποία κατασκευάζει κάμερες αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας– έχει εγκαταστήσει 120.000 κάμερες σε 49 πολιτείες των ΗΠΑ. Το δίκτυό της καταγράφει περίπου 20 δισεκατομμύρια πινακίδες τον μήνα, ενώ συλλέγει παράλληλα πληροφορίες για χαρακτηριστικά των οχημάτων, όπως βαθουλώματα, αυτοκόλλητα προφυλακτήρων και άλλα αναγνωριστικά στοιχεία. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι προσφέρει στην αστυνομία ένα ισχυρό εργαλείο για τον εντοπισμό εγκληματιών.

Ωστόσο, η ίδια διακομματική δημόσια οργή που έχει εκδηλωθεί σε πόλεις και κωμοπόλεις και έχει οδηγήσει στην καθυστέρηση της κατασκευής κέντρων δεδομένων στρέφεται πλέον και κατά του ολοένα μεγαλύτερου δικτύου καμερών της Flock. Το κύμα αντιδράσεων κατά της Flock έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, με διαδηλώσεις να πραγματοποιούνται σε 44 πολιτείες, ενώ ολοένα και περισσότερες πόλεις ανακοινώνουν ότι θα διακόψουν τη χρήση των καμερών της εταιρείας. Ρεπουμπλικάνοι μέλη του Κογκρέσου έχουν καταθέσει νομοσχέδια για τον περιορισμό της τεχνολογίας αυτής.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal, την περασμένη εβδομάδα, η Flock, απέκλεισε τους δημοσιογράφους από το ετήσιο συνέδριό της στην Ατλάντα, στο οποίο συμμετείχαν στελέχη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Ωστόσο, αυτό δεν πτόησε τον Μπεν Τζόρνταν, ερευνητή κυβερνοασφάλειας, τα βίντεο του οποίου σχετικά με τις κάμερες της Flock έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Ο Τζόρνταν στάθμευσε σε κοντινή απόσταση ένα γκρι βαν γεμάτο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, έστρεψε μια κεραία προς το ξενοδοχείο και επιχείρησε να ακούσει τι συνέβαινε στο συνέδριο.

«Θα κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι μου επιτρέπει ο νόμος, για να συγκεντρώσω όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες», είπε. «Θέλω να ακούσω τι λένε στην αστυνομία».

Καθισμένος στο φορτηγάκι του, ο Τζόρνταν παρακολουθούσε ένα ασύρματο σήμα μετάδοσης να κυλάει στην οθόνη του φορητού υπολογιστή του. Ήταν ένα ακατανόητο παρασιτικό σήμα, και υποψιάστηκε ότι η Flock είχε κρεμάσει φύλλα βινυλίου στα παράθυρα για να αποτρέψει την υποκλοπή. Ένας φίλος του, που βρισκόταν στο πίσω μέρος του φορτηγού, συγκέντρωσε εκατοντάδες δημόσια διαθέσιμες διευθύνσεις IP από το ξενοδοχείο.

Τον περασμένο μήνα, ο Τζόρνταν φιλοξενήθηκε στο podcast του Τάκερ Κάρλσον, όπου ο παρουσιαστής παρομοίασε τη Flock με το καθεστώς διαρκούς παρακολούθησης που περιγράφεται στο δυστοπικό μυθιστόρημα του Τζορτζ Όργουελ «1984». Στη δημόσια συζήτηση παρενέβη και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το ζήτημα των καμερών της Flock βρίσκεται υπό εξέταση από τις αρμόδιες αρχές.

Σημείο μηδέν: Ατλάντα

Η Ατλάντα, όπου βρίσκεται η έδρα της Flock, διαθέτει περισσότερες κάμερες παρακολούθησης ανά κάτοικο από οποιαδήποτε άλλη πόλη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με αρκετές μελέτες. Έξω από το συνέδριο της Flock στην Ατλάντα, συγκεντρώθηκε πλήθος κρατώντας πλακάτ και φωνάζοντας «Μπλοκάρετε τη Flock!» και «Σταματήστε να μας παρακολουθείτε!».

«Θα είμαστε έξω από τα εταιρικά τους γραφεία, οργανώνοντας δράσεις, και θα είμαστε στους δρόμους, οργανώνοντας δράσεις», δήλωσε ο Καμάου Φράνκλιν, ιδρυτής της Community Movement Builders, μιας ακτιβιστικής οργάνωσης που επικεντρώνεται στις κοινότητες των μαύρων Αμερικανών.

Διαμαρτυρία κατά της Flock Safety πραγματοποιήθηκε έξω από το ξενοδοχείο της Ατλάντα όπου διεξήχθη το ετήσιο συνέδριο Flock Forward 2026. Οι διαδηλωτές αναφέρθηκαν σε μια σειρά καταγγελιών για κατάχρηση της τεχνολογίας της εταιρείας: αστυνομικούς που χρησιμοποίησαν τις κάμερες για να παρακολουθούν συντρόφους τους και συνελήφθησαν ή απολύθηκαν, καθώς και κάμερες που αναγνώρισαν λανθασμένα ανθρώπους, οι οποίοι στη συνέχεια συνελήφθησαν. Πολίτες έχουν επιτεθεί σε κάμερες με καραμπίνες, μπογιά και πριόνια.

Η απάντηση της Flock στις επικρίσεις

Παρά τις αντιδράσεις, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γκάρετ Λάνγκλεϊ, δήλωσε σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal ότι η εταιρεία πάει καλά. Το συνέδριό της είχε αριθμό-ρεκόρ συμμετεχόντων, ενώ η Flock υπογράφει με γρήγορους ρυθμούς συμβάσεις με αστυνομικές αρχές, καταστήματα λιανικής και άλλες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα εργαλεία ελέγχου της Flock βοηθούν στον εντοπισμό περιστατικών κατάχρησης.

Η Flock ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα νέα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή της κατάχρησης και τη μείωση του χρονικού διαστήματος διατήρησης των δεδομένων, ενώ ο Λάνγκλεϊ ζήτησε συγγνώμη για περιστατικά κατάχρησης από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Ο Λάνγκλεϊ δήλωσε στη WSJ ότι η Flock έχει πλέον διορθώσει τις ευπάθειες ασφαλείας που εντόπισε ο Τζόρνταν στα νέα μοντέλα καμερών. Απέδωσε τη δυνατότητα πρόσβασης του Τζόρνταν σε κάμερες της Flock μέσω διαδικτύου σε ελαττωματικές κάρτες SIM, οι οποίες επηρέαζαν το 0,05% των καμερών της εταιρείας. Υποστήριξε επίσης ότι η Flock βελτιώνει συνεχώς την ασφάλεια των συστημάτων της.

Φόβοι για ένα σύστημα διαρκούς παρακολούθησης

Τοπικά παραρτήματα της DeFlock, μιας ομάδας που αντιτίθεται στην εταιρεία και καταγράφει τις ακριβείς τοποθεσίες των καμερών, διοργάνωσαν ένα φόρουμ σε αίθουσα εκδηλώσεων στη γειτονική πόλη Μαριέτα. Περισσότερα από 100 άτομα ταξίδεψαν από περιοχές έως και το Σικάγο, ενώ περίπου 1.000 παρακολούθησαν τη συζήτηση διαδικτυακά.

Στη συνάντηση, ο Τζόρνταν περιέγραψε πειράματα που έκανε με κάμερες Flock τις οποίες είχε αγοράσει νόμιμα. Σε ένα από αυτά, κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε μια κάμερα πατώντας επανειλημμένα ένα κουμπί. Εντόπισε επίσης έναν τρόπο πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε κάμερα ασφαλείας της Flock και μετέδωσε ζωντανά την εικόνα της. Η βασική του ανησυχία, πέρα από τα ζητήματα ιδιωτικότητας, είναι ότι οι ευπάθειες σε συστήματα όπως αυτό της Flock θα μπορούσαν κάποια στιγμή να «οδηγήσουν στη μεγαλύτερη επίθεση σε υποδομές που έχουμε δει ποτέ», δήλωσε.

Ο Τζέισον Χούνιαρ, κάτοικος της Ατλάντα που εργάζεται στον τομέα των logistics, έμαθε για τη Flock αφού είδε ένα από τα βίντεο του Τζόρνταν. Αναγνώρισε αμέσως το προαστιακό πάρκο όπου συνήθιζε να περπατά με την έγκυο τότε σύζυγό του και συνειδητοποίησε ότι ο γιος του είχε καταγραφεί στη βάση δεδομένων της Flock πριν καν γεννηθεί. Έκτοτε, ο Χούνιαρ έχει αποκτήσει τα αρχεία ελέγχου της Flock μέσω περισσότερων από 200 αιτημάτων για πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα.

«Δεν θέλω ο γιος μου να μεγαλώσει σε έναν κόσμο όπου μπορεί να τον παρακολουθεί ο οποιοσδήποτε», δήλωσε.

Τι ειναι οι «wardrivers»

Οι επικριτές της εταιρείας, μεταξύ των οποίων και μια οργανωμένη ομάδα πολιτών που περιπολεί με αυτοκίνητα αναζητώντας και καταγράφοντας τις κάμερες της Flock, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη δράση τους. Γνωστοί ως «wardrivers», χρησιμοποιούν σαρωτές για να εντοπίζουν το ραδιοσήμα που εκπέμπει μια κάμερα και καταγράφουν την τοποθεσία της στον χάρτη της DeFlock ως πιθανό σημείο εγκατάστασης.

Ο Λεν Φίλιπς, επαγγελματίας πληροφορικής και ιδρυτής του παραρτήματος της DeFlock στην Ατλάντα τον περασμένο Δεκέμβριο, εκφράζει την ανησυχία για τον στόλο drones της Flock, που η εταιρεία αναπτύσσει για αστυνομικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τη Flock, τα drones μπορούν να πετούν με ταχύτητα έως 95 χλμ. την ώρα, σε ύψος περίπου 121 μέτρων, συμβάλλοντας στην ταχύτερη ανταπόκριση των αρχών.

Πηγή: WSJ / ertnews.gr