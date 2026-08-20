Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τα φώτα τροχαίας στη συμβολή του Παραλιακού Δρόμου Λεμεσού με τη Λεωφόρο Μακαρίου Γ΄ (Φώτα Τροχαίας Εναερίου), τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικού προβλήματος.

Η αποκατάσταση της βλάβης αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 24/08/2026.

Στο σημείο έχει τοποθετηθεί προσωρινή σήμανση για καθοδήγηση των οδηγών, οι οποίοι προτρέπονται να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες.

Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη συμβολή υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα Φωτοεπισήμανσης, το οποίο συνεχίζει να καταγράφει μόνο παραβάσεις σχετικά με την ταχύτητα.