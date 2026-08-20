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Στο πλαίσιο των δράσεων της ΥΚΑΝ για εντοπισμό και σύλληψη προσώπων που ασχολούνται με την εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, διενεργήθηκε χθες το απόγευμα έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στην οικία 32χρονου στη Λάρνακα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας από την Αστυνομία, στην οικία βρισκόταν συγγενικό πρόσωπο του 32χρονου, ηλικίας 23 ετών.

Εντός του δωματίου του 23χρονου, εντοπίστηκαν τέσσερις κροτίδες, δύο φωτοβολίδες και το χρηματικό ποσό των €13,250, τα οποία παραλήφθηκαν και κρατήθηκαν ως τεκμήρια, ενώ ο 23χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα.

Σημειώνεται ότι ο 32χρονος, ο οποίος απουσίαζε από την οικία, κλήθηκε από συγγενικό του πρόσωπο για την παρουσία της Αστυνομίας. Μέλος της ΥΚΑΝ συνομίλησε μαζί του και του ζήτησε να προσέλθει στην οικία ώστε να προχωρήσουν οι έρευνες της Αστυνομίας. Αυτός απάντησε ότι δεν μπορούσε τη δεδομένη στιγμή να μεταβεί στην οικία.

Ταυτόχρονα, μέλη της ΥΚΑΝ βρίσκονταν σε χωράφι του 32χρονου, για έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος το οποίο είχε εξασφαλιστεί προηγουμένως.

Κατά την παραμονή των μελών της ΥΚΑΝ στο χωράφι, αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 31χρονος, προσέγγισε το σημείο. Τα μέλη της ΥΚΑΝ του έκαναν σήμα να σταματήσει με τη χρήση αστυνομικών φάρων.

Μόλις ο οδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, κατά την προσπάθεια του να διαφύγει του έλεγχου, προσέκρουσε σε τρία υπηρεσιακά οχήματα και ακινητοποιήθηκε. Από τις προσκρούσεις, τραυματίστηκε στο χέρι μέλος της ΥΚΑΝ, το οποίο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο.

Ο 31χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα ενώ από έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στην κατοχή του 24 γραμμάρια κάνναβης, ένας σπαστήρας με ίχνη κάνναβης, μια ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των €100.

Λίγο αργότερα, μετέβη στο χωράφι ο 32χρονος όπου σε έρευνα που διενεργήθηκε στην παρουσία του, εντοπίστηκε μια παγωνιέρα εντός της οποίας υπήρχαν πέντε συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 910 γραμμαρίων και διάφορα άλλα αντικείμενα. Ο 32χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα.

Όλα τα πιο πάνω ανευρεθέντα παραλήφθηκαν ως τεκμήρια ενώ τα τρία πρόσωπα επανασυνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση.

Η ΥΚΑΝ σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου συνεχίζουν τις εξετάσεις.