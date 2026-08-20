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Με drones και τεχνολογικά ανεπτυγμένο εξοπλισμό παρακολούθησης θα επιχειρήσει να πατάξει τη λαθροθηρία και την παράνομη παγίδευση αμπελοπουλιών η αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, με επίκεντρο τις περιοχές της Λάρνακας. Η Ομάδα Κοινοτικής Δράσης (CAT) έχει ήδη ξεκινήσει μεγάλη εκστρατεία στις περιοχές των ανατολικών Βρετανικών Βάσεων, εντοπίζοντας πιθανές τοποθεσίες παγίδευσης και προχωρώντας στην αποξήλωση των εγκαταστάσεων που στήνουν επιτήδειοι.

Μέσω αυστηρής ανακοίνωσης οι ΒΒ ξεκαθάρισαν πως θα συνεχίσει η πολιτική μηδενικής ανοχής, με στόχο τη διατήρηση της παράνομης παγίδευσης σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα εντός των εδαφών που ελέγχουν. «Οι αρχές θα προχωρήσουν στον εντοπισμό, τη σύλληψη και την ποινική δίωξη των παραβατών», δήλωσε ο επικεφαλής της CAT, λοχίας, Γιαννάκης Λουκά, σημειώνοντας πως τα μέλη της ομάδας του θα κάνουν χρήση της τεχνολογίας και του ειδικού εξοπλισμού που έχουν στη διάθεσή τους. «Αυτό θα περιλαμβάνει τη χρήση Συστημάτων Αυτόματης Αναγνώρισης Πινακίδων (ANPR), drones, εξοπλισμό παρακολούθησης και άλλων τεχνολογικών δυνατοτήτων για την υποστήριξη της επιχειρησιακής δραστηριότητας, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και τον εντοπισμό των παραβατών, με σκοπό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», σημείωσε.

Θα υπάρξει, εξάλλου, συνεργασία με την Ομάδα Καταπολέμησης Λαθροθηρίας, την Αστυνομία της Δημοκρατίας, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, τις τοπικές αρχές και περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως το Bird Life Cyprus, την Επιτροπή Κατά της Σφαγής Πτηνών (CABS) και τον Βασιλικό Σύνδεσμο για την Προστασία των Πτηνών (RSPB), με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την αντιμετώπιση των παράνομων δραστηριοτήτων.

Η έντονη παρουσία της Αστυνομίας σε τοποθεσίες που σχετίζονται με την παράνομη παγίδευση πουλιών αναμένεται να λειτουργήσει ως προληπτικό μέτρο, σύμφωνα με τον κ. Λουκά, ο οποίος ζήτησε τη συμβολή του κοινού. «Καλούνται οι πολίτες ν’ αναφέρουν στις αστυνομικές αρχές οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα ή σχετική πληροφορία. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το κοινό θα παραμένουν αυστηρώς απόρρητες», τόνισε.

Σημειώνεται πως η μεταναστευτική περίοδος για τα αμπελοπούλια διαρκεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.