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Η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε την περασμένη Παρασκευή ακόμη €119,8 εκατ. από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανεβάζοντας τις συνολικές εισπράξεις στα €709 εκατ., ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Με την τελική εκταμίευση, που αναμένεται τον Δεκέμβριο, οι εισπράξεις εκτιμάται ότι θα φθάσουν περίπου τα €992 εκατ., με την απορρόφηση να διαμορφώνεται στο 97,3% του συνολικού ποσού.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι οι μέχρι σήμερα εισπράξεις αντιστοιχούν στο 70% της συνολικής χρηματοδότησης ύψους €1,02 δισ. Απέδωσε την πρόοδο στη συστηματική παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων, στον καθημερινό συντονισμό μεταξύ Υπουργείων και Υπηρεσιών και στη συνεχή αξιολόγηση της υλοποίησης κάθε οροσήμου και έργου.

«Στόχος ήταν ξεκάθαρος: να μη χαθεί ούτε χρόνος ούτε διαθέσιμη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και, κυρίως, οι πόροι να μετατραπούν σε απτό αποτέλεσμα για την οικονομία και την κοινωνία», σημείωσε.

Ολοκλήρωση με 221 ορόσημα και 61 μεταρρυθμίσεις

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, το Σχέδιο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2026, με 221 ορόσημα και στόχους και 61 σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Μέσω έργων υποδομής περίπου €600 εκατ. και 40 σχεδίων χορηγιών συνολικού ύψους €420 εκατ.:

Ενισχύθηκαν περισσότερες από 850 επιχειρήσεις και χρηματοδοτήθηκαν 300 έργα Έρευνας και Καινοτομίας.

και χρηματοδοτήθηκαν 300 έργα Έρευνας και Καινοτομίας. Περίπου 50.000 κατοικίες απέκτησαν φωτοβολταϊκά , με τη στήριξη να καλύπτει και 7.000 ευάλωτα νοικοκυριά.

, με τη στήριξη να καλύπτει και 7.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Περίπου 4.300 πολίτες έλαβαν χορηγία για ηλεκτρικό όχημα.

Περίπου 90.000 υποστατικά έλαβαν ενίσχυση για σύνδεση με δίκτυα υψηλών ταχυτήτων.

Επιδοτήθηκαν τα δίδακτρα προσχολικής εκπαίδευσης για 4.800 παιδιά.

Στηρίχθηκαν 750 εργοδότες για την πρόσληψη ανέργων.

Έργα σε υγεία, εκπαίδευση και υποδομές

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε επίσης στην ολοκλήρωση του Παγκύπριου Κέντρου Αίματος, στην αναβάθμιση νοσοκομειακών υποδομών και στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και θερμομόνωσης σε 405 σχολεία.

Στα έργα που ολοκληρώθηκαν περιέλαβε ακόμη πολυδύναμα κέντρα για παιδιά, δύο πρότυπες σχολές ειδικής αγωγής, έξυπνους μετρητές νερού και ηλεκτρισμού και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης CY ALERT.

Ευχαριστίες για την υλοποίηση του Σχεδίου

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του Σχεδίου αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, ευχαριστώντας τα Υπουργεία, τα Υφυπουργεία, τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες, τις τοπικές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους και όλους όσοι εργάστηκαν για την υλοποίησή του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Υπουργείο Οικονομικών και στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης για τον συντονιστικό τους ρόλο, καθώς και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την έγκαιρη ψήφιση σημαντικών μεταρρυθμίσεων που συνδέονταν με την ολοκλήρωση του Σχεδίου.

«Μια μεγάλη ευρωπαϊκή ευκαιρία μετατράπηκε σε συγκεκριμένα έργα, μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συστηματική δουλειά, η στενή παρακολούθηση και η συνέπεια στην υλοποίηση μετατρέπουν τους στόχους σε απτά αποτελέσματα για την κοινωνία και την οικονομία.