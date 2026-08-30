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Τελειώνει αύριο η περίοδος που έδωσε η Κομισιόν στα κράτη μέλη για να υλοποιήσουν τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς στο τέλος του χρόνου ολοκληρώνεται το Σχέδιο.

Η Κύπρος, από τα 221 προαπαιτούμενα που περιλαμβάνονταν στο κυπριακό σχέδιο, έχει ολοκληρώσει τα 220 και ένα μερικώς, το οποίο αφορά την πράσινη μετάβαση.

H Κύπρος δεν υλοποίησε το προαπαιτούμενο για τον φόρο άνθρακα, γνωστό ως πράσινο φόρο, και τα τέλη ταφής αποβλήτων, με αποτέλεσμα να χάσει ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους €28 εκατ. Λόγω της μη πλήρους υλοποίησης του οροσήμου για την πράσινη μετάβαση, η χώρα θα λάβει συνολικό ποσό €992 εκατ. αντί €1,02 δισ. που της αντιστοιχούσε.

Μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης έχει προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις, δράσεις, έργα υποδομής, καθώς και σε σχέδια χορηγιών. Οι πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ολοκληρώθηκαν μέσω του κυπριακού σχεδίου είναι οι εξής:

∙ Παιδεία: Επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών. Υιοθέτηση νέου συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.

∙ Υγεία: Εισαγωγή μοντέλου αποζημίωσης με βάση την ποιότητα στην πρωτοβάθμια και νοσηλευτική περίθαλψη. Μεταρρύθμιση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, μέσω της ετοιμασίας κλινικών πρωτοκόλλων που αφορούν την ιατρική περίθαλψη.

∙ Εργασία: Εισαγωγή ευέλικτων μορφών εργασίας με τη μορφή τηλεργασίας.

∙ Ενέργεια: Ανεξαρτητοποίηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, για διευκόλυνση του ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον ανταγωνισμό και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

∙ Περιβάλλον: Νομοθετική ρύθμιση για τη σταδιακή κατάργηση των πλέον ρυπογόνων οχημάτων, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές με υψηλά επίπεδα ρύπανσης.

∙ Βελτίωση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς – Σύσταση Αρχής κατά της Διαφθοράς.

∙ Μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

∙ Νομοθεσία για τη διευκόλυνση στρατηγικών επενδύσεων.

∙ Ενδυνάμωση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής (ΓΕΡΗΕΤ), με σκοπό να διευκολυνθεί η ευρυζωνική συνδεσιμότητα στην Κύπρο.

∙ Διευκόλυνση της ανάπτυξης υποδομών δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας.

∙ Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, βελτίωση των διαδικασιών και της λειτουργίας της για καλύτερη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου Ανάκαμψης έχουν ολοκληρωθεί έργα υποδομής ύψους €600 εκατ. Ορισμένα από τα έργα είναι τα εξής:

∙ Στον τομέα της υγείας, πέραν της ανέγερσης και ενίσχυσης κτηριακών υποδομών και εξοπλισμού σε κρατικά νοσοκομεία και νοσηλευτήρια σε όλη την Κύπρο, ξεχωρίζουν και άλλα στοχευμένα έργα, όπως η αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου με νέα μονάδα αιμοκάθαρσης, η ενίσχυση της επεμβατικής ακτινολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, καθώς και η δημιουργία νέων δομών, όπως το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το Παγκύπριο Κέντρο Αίματος και άλλα περιφερειακά Κέντρα Υγείας.

∙ Ψηφιακός μετασχηματισμός: Ψηφιοποίηση υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και ανάπτυξη σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, όπως, για παράδειγμα, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Αρχής Λιμένων, της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας για την ανάπτυξη διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, του Υπουργείου Υγείας σχετικά με επιδημιολογικά θέματα, της Νομικής Υπηρεσίας και του Γενικού Λογιστηρίου για θέματα δημοσίων συμβάσεων.

∙ Έργα ενεργειακής αναβάθμισης, βιώσιμων μεταφορών και έξυπνων λύσεων για τη διαχείριση νερού και ενέργειας. Σημαντικά έργα που ολοκληρώθηκαν περιλαμβάνουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων/θερμομόνωσης σε 405 σχολεία, την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων, τη δημιουργία υδατοδεξαμενών, την ανάπτυξη συστημάτων «έξυπνων» μετρητών νερού και ηλεκτρισμού και την υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στη Λεμεσό και τη Λάρνακα.

∙ Έργα για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και την κοινωνική συνοχή, όπως η δημιουργία Πολυδύναμων Κέντρων για παιδιά, η δημιουργία δύο πρότυπων σχολών ειδικής αγωγής και η δημιουργία 775 νέων θέσεων σε δημόσια νηπιαγωγεία για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

∙ Έργα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, με την εφαρμογή του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης «CY ALERT».

∙ Δημιουργία φοιτητικών εστιών στην εντός των τειχών Λευκωσία και δημιουργία της διαδρομής της Αφροδίτης στην Ίνεια.

Ώθηση στην οικονομία έδωσαν και τα 40 σχέδια χορηγιών, συνολικού προϋπολογισμού €420 εκατ. Τα σχέδια συνέβαλαν στη στήριξη των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών, των τοπικών αρχών, καθώς και άλλων φορέων. Υλοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, στοχευμένα σχέδια για την απασχόληση, τη στήριξη των νέων και τη φροντίδα παιδιών και ατόμων που λαμβάνουν μακροχρόνια φροντίδα.