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Δεν βλέπει πώς θα μπορούσε το ΑΚΕΛ να συνεργαστεί με το ΔΗΚΟ στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», ανέφερε ότι η ηγεσία του ΔΗΚΟ βρίσκεται πιο κοντά στον ΔΗΣΥ, ενώ τόνισε ότι παρουσιάζεται έτοιμη να συνομιλήσει και με το ΕΛΑΜ.

Αρχικά, ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται σε επαφές με άλλα κόμματα. «Είναι σε καλό κλίμα και με καλές προοπτικές. Ο πρώτος μας στόχος είναι να δούμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης πώς αντιλαμβάνονται την αλλαγή και τις βασικές πολιτικές που πρέπει να αλλάξουν».

Συμπλήρωσε ότι υπάρχει μεγάλο πεδίο σύγκλισης, ενώ ακολούθως θα εισέλθουν στη συζήτηση των ονομάτων.

Μιλώντας για τη συνάντηση που είχε με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ανέφερε: «Διαπιστώσαμε μεγάλη σύγκλιση στα κομβικά ζητήματα τα οποία είχαμε θέσει».

Ο κ. Στεφάνου κλήθηκε να σχολιάσει και τις αναφορές του Ζαχαρία Κουλία για πιθανή συνεργασία ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ. Όπως απάντησε, «η πολιτική δεν είναι υαλοκαθαριστήρας αυτοκινήτου. Μια έτσι και μια αλλιώς. Ανάλογα με το πώς μας βολεύει για να πιάσουμε την καρέκλα».

Πρόσθεσε ότι το 2023 κάποιοι έλεγαν στο ΑΚΕΛ να στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη, για να είναι μέρος της εξουσίας και για να διαμοιραστούν τους υπουργικούς θώκους. «Το ΑΚΕΛ δεν αντιλαμβάνεται με τέτοιο τρόπο το ζήτημα της εξουσίας. Δεν μπορεί το ΔΗΚΟ να λέει ότι είναι έτοιμο να συζητήσει με την ακροδεξιά, αλλά παράλληλα να είναι έτοιμο να συζητήσει και με το ΑΚΕΛ».

«ΑΚΕΛ και ακροδεξιά τους χωρίζει άβυσσος»

Υπογράμμισε ότι ΑΚΕΛ και ακροδεξιά τους χωρίζει άβυσσος. «Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε τις εκλογές, αλλά και να λες στον κόσμο ποιες πολιτικές θα ακολουθήσεις. Είναι θέμα αξιοπιστίας. Δεν μπορεί σήμερα να είμαι αντιομοσπονδιακός και αύριο να είμαι ομοσπονδιακός».

Ο κ. Στεφάνου ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής δεν είναι εφικτό το σενάριο για συνεργασία με το ΔΗΚΟ. «Η ηγεσία του ΔΗΚΟ δεν μας έχει δείξει ότι βρίσκεται σε ένα δρόμο που θα μπορούσε να συμφωνήσει με το ΑΚΕΛ», είπε.

Ακόμη, ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ έχει απορρίψει οποιονδήποτε διάλογο με την ακροδεξιά, αλλά υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. «Το ίδιο ισχύει και για τον ΔΗΣΥ. Έχουν άλλη ιδεολογία και άλλη πολιτική. Η σημερινή ηγεσία του ΔΗΚΟ μάς λέει ότι συμφωνούν με τον ΔΗΣΥ και θα τα βρουν μεταξύ τους», σημείωσε.

Στη συνέχεια, ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ επεσήμανε ότι δεν προαποκλείουν μια νέα συνεργασία με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. «Πρώτα πρέπει να μιλήσουμε με τα άλλα κόμματα και μετά θα συζητήσουμε για πρόσωπα».

Καθοριστικό κριτήριο το Κυπριακό

Ο κ. Στεφάνου ξεκαθάρισε ότι το Κυπριακό είναι καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του υποψηφίου. «Το Κυπριακό είναι καθοριστικό στοιχείο για την πορεία και το μέλλον του τόπου».

Συμπλήρωσε ότι, με άλυτο το Κυπριακό και με την παρουσία χιλιάδων Τούρκων στρατιωτών στο νησί, οι κίνδυνοι είναι εκεί. «Εμάς μας ενδιαφέρει πώς τα υπόλοιπα κόμματα προσεγγίζουν τη λύση του Κυπριακού», ανέφερε καταληκτικά.

«Το ΑΚΕΛ δεν δικαιούται να προσβάλει και να αμφισβητεί την ιστορία του ΔΗΚΟ»

Άμεση ήταν η απάντηση του ΔΗΚΟ στον Στέφανο Στεφάνου. Σε ανακοίνωσή του, το ΔΗΚΟ αναφέρει ότι απηύθυνε πρόσκληση για πολιτικό διάλογο προς το ΑΚΕΛ, σημειώνοντας πως η απάντηση που εισέπραξε από τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος ήταν «ειρωνείες και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί».

Το ΔΗΚΟ σημειώνει πως είναι απόλυτο δικαίωμα του ΑΚΕΛ να μην θέλει τον διάλογο με το κόμμα, όπως επίσης και να επιδιώκει την πολιτική απομόνωση και την απαξίωση πολιτικών κομμάτων με τα οποία συνεργάστηκε στο πρόσφατο παρελθόν.

Ωστόσο, υπογραμμίζει πως αυτό που δεν δικαιούται να κάνει το ΑΚΕΛ είναι να προσβάλει και να αμφισβητεί την ιστορία και την αξιοπρέπεια του ΔΗΚΟ.

Σύμφωνα με το ΔΗΚΟ, «αυτές οι ακραίες τοποθετήσεις που έρχονται σε συνέχεια των ακραίων πολιτικών που ακολουθεί το ΑΚΕΛ τα τελευταία χρόνια, λένε πολύ περισσότερα για την πολιτική αντίληψη της ηγεσίας του ΑΚΕΛ παρά για το Δημοκρατικό Κόμμα».

Αναφερόμενο προσωπικά στον Στέφανο Στεφάνου, το ΔΗΚΟ σημειώνει πως δεν είναι υποχρεωμένος να συμφωνήσει με το ΔΗΚΟ, αλλά οφείλει όμως να σέβεται το ΔΗΚΟ.

Καταλήγοντας, το Δημοκρατικό Κόμμα καλεί τους πολίτες να κρίνουν «ποιος επιδιώκει την πολιτική συνεννόηση και ποιος τραβά στα άκρα».