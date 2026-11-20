Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το Πανεπιστήμιο Frederick και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA) υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της διασύνδεσης του ακαδημαϊκού χώρου με τη βιομηχανία.

Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του CITEA, κ. Γιώργος Μαλέκκος. Στην τελετή υπογραφής του Μνημονίου παρευρέθηκε η Διευθύντρια του CITEA, κ. Ματίνα Ζησιάδου. Από πλευράς Πανεπιστημίου συμμετείχαν, επιπλέον, ο Αντιπρύτανης Ανάπτυξης, Διεθνοποίησης και Στρατηγικών Συνεργασιών Καθηγητής Ανδρέας Πουλλικκάς, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Έρευνας και Διασύνδεσης κ. Αλέξης Ονουφρίου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Δρ Ανδρέας Κωνσταντινίδης, και η Ανώτερη Υπεύθυνη Έργων του Εργαστηρίου MDL, κ. Γιώτα Κυριάκου.

«Το Μνημόνιο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Frederick και του CITEA. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις σημαντικές δυνατότητες που δημιουργούνται, αναπτύσσοντας κοινές πρωτοβουλίες στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, με απτά οφέλη τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και για τον τομέα της Πληροφορικής στην Κύπρο», ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick.

«Η διασύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με τη βιομηχανία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού τεχνολογικού οικοσυστήματος στην Κύπρο. Μέσα από τη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Frederick, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ουσιαστικές ευκαιρίες ανταλλαγής γνώσης και τεχνογνωσίας, να ενισχύσουμε την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και να προωθήσουμε την καινοτομία. Ιδιαίτερη σημασία έχει η σύνδεση των φοιτητών και των νέων αποφοίτων με την επιχειρηματική πραγματικότητα, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τις απαιτήσεις και τις προοπτικές του κλάδου της Πληροφορικής. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία αυτή μπορεί να αποφέρει αμοιβαία οφέλη και να συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της τεχνολογίας στην Κύπρο», δήλωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του CITEA, κ. Γιώργος Μαλέκκος.

Το Μνημόνιο μεταξύ των δύο μερών περιλαμβάνει την από κοινού συμμετοχή σε έργα έρευνας και καινοτομίας, σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα. Ακόμη, προβλέπει τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και εργαστηρίων με έμφαση στην ψηφιακή καινοτομία και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick (EKEK) θα συνεργαστεί με το CITEA για τον εντοπισμό των αναγκών κατάρτισης των εταιρειών-μελών του και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

H υπογραφή του Μνημονίου δημιουργεί ουσιαστικές ευκαιρίες για την πανεπιστημιακή κοινότητα του Πανεπιστημίου Frederick στην ολότητά του αλλά και για τα μέλη του CITEA. Επιπλέον, θέτει τις βάσεις για μια συνεργασία με ευρύτερο αντίκτυπο, που θα συμβάλει στην ενίσχυση του τομέα της Πληροφορικής στην Κύπρο, και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Μερόπη Μωυσέως, Communications Officer, Communications and Outreach Service

T. +357 22394394, εσωτ. 41139 | E. ad.mem@frederick.ac.cy

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Frederick:

Το Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί από το 2007 ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αφοσίωση στην ακαδημαϊκή αριστεία, και έχει ιστορία 60 ετών στον χώρο της εκπαίδευσης. Αποστολή του είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης μέσα από ένα περιβάλλον που προωθεί τη γνώση και συμβάλλει στην ακαδημαϊκή και προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών/τριών, η προσήλωση στην έρευνα, την καινοτομία και την παραγωγή νέας γνώσης και η συμβολή στο κοινωνικό σύνολο για την επίτευξη της αλλαγής που ο κόσμος μας χρειάζεται.

Προσφέρει περισσότερα από 80 προγράμματα σπουδών σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, στους τομείς της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Γραμμάτων και των Τεχνών, και λειτουργεί σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Στα Times Higher Education Impact Ratings 2026, το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχθηκε στα 101-200 καλύτερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως στην Ποιοτική Εκπαίδευση και στα πρώτα 301-400 πανεπιστήμια στη γενική κατάταξη, αποτελώντας το μοναδικό μη κρατικό πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα που επιτυγχάνει αυτή τη διάκριση για τέταρτη συνεχή χρονιά.