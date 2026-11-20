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Στην κυπριακή αγορά εισέρχεται η ελληνική αλυσίδα παιχνιδιών Μουστάκας, μέσω της συνεργασίας της με τη LEGO, εγκαινιάζοντας το πρώτο πιστοποιημένο κατάστημα της δανέζικης εταιρείας στην Κύπρο. Το νέο LEGO Certified Store θα ανοίξει στις 5 Δεκεμβρίου στο Mall of Cyprus, στη Λευκωσία, σηματοδοτώντας την πρώτη επιχειρηματική παρουσία της Μουστάκας στη χώρα.

Την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας επιβεβαίωσε στο Capital.gr ο Μίροσλαβ Ρζίχα (Miroslav Říha), Country Manager του LEGO Group για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και το Γιβραλτάρ.

Η επέκταση αποτελεί το επόμενο βήμα της συνεργασίας της LEGO με τον Έλληνα επιχειρηματία Νίκο Μουστάκα, ο οποίος έχει αναπτύξει ήδη δίκτυο οκτώ πιστοποιημένων καταστημάτων στην Ελλάδα.

Πρώτη παρουσία της Μουστάκας στην Κύπρο

Η είσοδος στην κυπριακή αγορά θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της LEGO, καθώς η Μουστάκας δεν διαθέτει μέχρι σήμερα δικό της δίκτυο καταστημάτων παιχνιδιών στην Κύπρο.

Το νέο κατάστημα θα λειτουργεί με το μοντέλο των LEGO Certified Stores που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, διαθέτοντας αποκλειστικά προϊόντα της δανέζικης εταιρείας.

Στο συγκεκριμένο μοντέλο συνεργασίας, η Μουστάκας αναλαμβάνει τη λειτουργία των καταστημάτων, ενώ η LEGO διατηρεί την εποπτεία των προδιαγραφών και της αγοραστικής εμπειρίας που προσφέρεται στους επισκέπτες.

Τα πιστοποιημένα καταστήματα δίνουν τη δυνατότητα παρουσίασης μεγαλύτερου μέρους των συλλογών της LEGO, συμπεριλαμβανομένων αποκλειστικών προϊόντων που δεν διατίθενται σε όλα τα σημεία πώλησης.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει περίπου 1.000 διαφορετικά προϊόντα, από κλασικές κατασκευές και παιχνίδια για παιδιά μέχρι συλλεκτικά μοντέλα αυτοκινήτων, αρχιτεκτονικά μνημεία και έργα τέχνης.

Η επέκταση μετά το μεγαλύτερο κατάστημα LEGO στην Ελλάδα

Η ανακοίνωση για την Κύπρο συμπίπτει με τα εγκαίνια του μεγαλύτερου LEGO Certified Store στην Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται στο ιστορικό Μέγαρο Ματζούνη, στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Νίκης, κοντά στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα.

Το κατάστημα διαθέτει 280 τετραγωνικά μέτρα χώρου πώλησης, ημιώροφο και εκτεταμένους αποθηκευτικούς χώρους. Παρουσιάστηκε στις 18 Νοεμβρίου, ενώ τα επίσημα εγκαίνιά του έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 21 Νοεμβρίου.

Αποτελεί το όγδοο πιστοποιημένο κατάστημα του δικτύου στην Ελλάδα και το πρώτο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τον Μίροσλαβ Ρζίχα, η LEGO και η Μουστάκας αναζητούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα κατάλληλο ακίνητο στην περιοχή, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν παρουσία σε σημείο υψηλής εμπορικής και τουριστικής κίνησης.

Η δανέζικη εταιρεία εξετάζει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας ακόμη δύο έως τεσσάρων καταστημάτων στην Ελλάδα, με βασική προϋπόθεση οι νέες επενδύσεις να δημιουργούν πρόσθετες πωλήσεις και να μην περιορίζουν τον κύκλο εργασιών των υφιστάμενων σημείων.

Η ανάπτυξη της LEGO και οι ενήλικοι καταναλωτές

Η επέκταση του δικτύου συνδέεται με τη στρατηγική της LEGO για ενίσχυση της παρουσίας της στην ευρύτερη περιοχή.

Η εταιρεία ίδρυσε ελληνική θυγατρική το 2025, αποκτώντας δική της οργανωτική δομή στην Αθήνα, ενώ επιδιώκει να διευρύνει το καταναλωτικό κοινό της.

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς διαδραματίζουν πλέον οι ενήλικοι καταναλωτές, γνωστοί ως «kidults», οι οποίοι αγοράζουν παιχνίδια και συλλεκτικές κατασκευές για προσωπική χρήση.

Όπως ανέφερε στο Capital.gr η επικεφαλής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Μουστάκας, Βενετία Μιτκάνη, η συγκεκριμένη κατηγορία αποκτά αυξανόμενη σημασία για τον κλάδο, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου η υπογεννητικότητα περιορίζει το παραδοσιακό παιδικό καταναλωτικό κοινό.

Η LEGO διαθέτει ειδικές συλλογές για ενήλικους, ενώ τα πιστοποιημένα καταστήματα περιλαμβάνουν διαδραστικές δραστηριότητες, όπως επιλογή μεμονωμένων κομματιών και δημιουργία εξατομικευμένων φιγούρων.

Ο τζίρος των €98 εκατ. και τα επενδυτικά σχέδια

Η επέκταση στην Κύπρο πραγματοποιείται σε περίοδο αυξημένης κερδοφορίας και ισχυρής ρευστότητας για την ελληνική αλυσίδα.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2025, ο κύκλος εργασιών της Μουστάκας αυξήθηκε κατά 13,8%, φτάνοντας τα €98,27 εκατ., από €86,35 εκατ. το 2024.

Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 20,9%, στα €8,89 εκατ., έναντι €7,35 εκατ. την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, η εταιρεία διέθετε στο τέλος του 2025 ταμειακά διαθέσιμα €42,4 εκατ., έχοντας εξοφλήσει πλήρως τον τραπεζικό δανεισμό της κατά τη διάρκεια του έτους.

Η Μουστάκας απασχολούσε κατά μέσο όρο 756 εργαζομένους, ενώ το δίκτυό της περιλάμβανε ένα ιδιόκτητο κατάστημα και 25 ακόμη με μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης.

Για το 2026, η διοίκηση προβλέπει συνέχιση της ανάπτυξης με σταθερούς ρυθμούς, επισημαίνοντας ωστόσο τους κινδύνους από το ενεργειακό κόστος, την ακρίβεια και την περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Η έναρξη λειτουργίας του καταστήματος στη Λευκωσία στις 5 Δεκεμβρίου εντάσσεται στην επέκταση του δικτύου LEGO Certified Stores και συμπίπτει με την έναρξη της ιδιαίτερα σημαντικής χριστουγεννιάτικης εμπορικής περιόδου για την αγορά παιχνιδιών.

Capital.gr