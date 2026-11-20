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Να ανατρέψει τις τρέχουσες πολιτικές ισορροπίες στο Ισραήλ και το αδιέξοδο που σημειώνεται στον σχηματισμό κυβέρνησης, προσανατολίζεται ο Γκάντι Άιζενκοτ, επικεφαλής του κόμματος Γιασάρ, ο οποίος φέρεται να σχεδιάζει να θέσει προς έγκριση στην Κνεσέτ μια νέα κυβέρνηση, ακόμη και μειοψηφίας, με την υποστήριξη ή την αποχή αραβικών κομμάτων, προκειμένου να απομακρύνει από την εξουσία τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Haaretz και του ειδησεογραφικού ιστότοπου Ynet, ο Άιζενκοτ εξετάζει το ενδεχόμενο να παρουσιάσει το κυβερνητικό του σχήμα ακόμη και μία εβδομάδα πριν από τις 6 Δεκεμβρίου, όταν λήγει η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης που έχει λάβει από τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ.

Δεν είναι σαφές εάν μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να εξασφαλίσει την απαραίτητη κοινοβουλευτική υποστήριξη, ωστόσο θα επέτρεπε στον Άιζενκοτ να επιχειρήσει τον σχηματισμό κυβέρνησης προτού αναγκαστεί να επιστρέψει την εντολή στον πρόεδρο.

Ο Χέρτσογκ έχει τη δυνατότητα να παρατείνει την προθεσμία κατά δύο εβδομάδες, πριν αναθέσει την εντολή σε άλλο πολιτικό πρόσωπο ή προκηρύξει νέες εκλογές. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Haaretz, το κόμμα του Άιζενκοτ δεν θεωρεί δεδομένη μια τέτοια παράταση.

Ο Άιζενκοτ έλαβε την εντολή στις 8 Νοεμβρίου, έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη των σιωνιστικών κομμάτων που συμμάχησαν μαζί του, καθώς και των δύο αραβικών κομμάτων, Ραάμ και Κοινή Λίστα.

Στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο σιωνιστικός συνασπισμός υπό τον Άιζενκοτ εξασφάλισε 48 από τις 120 έδρες της Κνεσέτ, ενώ τα αραβικά κόμματα κατέλαβαν συνολικά 19 έδρες. Ο κυβερνητικός συνασπισμός του Νετανιάχου περιορίστηκε στις 53 έδρες, χάνοντας την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις του να απομακρύνει τον Νετανιάχου από την πρωθυπουργία, ο Άιζενκοτ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις ακόμη και με το Λικούντ, ενώ παράλληλα επιχειρεί να προσεγγίσει τα υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα, τα οποία παραδοσιακά στηρίζουν τον σημερινό πρωθυπουργό. Οι επαφές αυτές πραγματοποιούνται παρά το γεγονός ότι ο συνασπισμός του Άιζενκοτ έχει δεσμευτεί να καταργήσει την εξαίρεση των υπερορθόδοξων Εβραίων από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα της ισραηλινής πολιτικής.

Εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, ο Άιζενκοτ φέρεται αποφασισμένος να επιχειρήσει τον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας, η οποία για να εγκριθεί θα χρειαστεί απλή πλειοψηφία στην ψηφοφορία και όχι απαραίτητα την απόλυτη πλειοψηφία των 61 βουλευτών.

Το κόμμα Γιασάρ διαθέτει 21 έδρες και, σύμφωνα με τη Haaretz, ο Άιζενκοτ εκτιμά ότι θα μπορέσει να εξασφαλίσει τη στήριξη των Δημοκρατών, του αριστερού σιωνιστικού συμμάχου του, καθώς και του αραβικού κόμματος Ραάμ, ακόμη και χωρίς επίσημη συμφωνία κυβερνητικής συνεργασίας. Τα δύο τελευταία κόμματα διαθέτουν από οκτώ έδρες.

Παράλληλα, υπολογίζει ότι η Κοινή Λίστα, το αραβικό κόμμα με τις πιο έντονα αντισιωνιστικές θέσεις, το οποίο ελέγχει 11 έδρες, ενδέχεται να επιλέξει την αποχή από την ψηφοφορία, διευκολύνοντας έτσι την απομάκρυνση του Νετανιάχου.

Ωστόσο, η προοπτική μιας κυβέρνησης μειοψηφίας που θα στηρίζεται σε αραβικά κόμματα προκαλεί ήδη σοβαρές αντιδράσεις μεταξύ των ίδιων των συμμάχων του Άιζενκοτ. Με εξαίρεση τους Δημοκράτες, τα υπόλοιπα σιωνιστικά κόμματα του συνασπισμού εμφανίζονται αντίθετα σε αυτό το ενδεχόμενο.

Ο Άβιγκντορ Λίμπερμαν, επικεφαλής του δεξιού, κοσμικού κόμματος Ισραέλ Μπεϊτένου, έχει ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσει μια κυβέρνηση που θα εξαρτάται από την υποστήριξη των αραβικών κομμάτων. Ο Λίμπερμαν, του οποίου το κόμμα διαθέτει επτά έδρες, προτείνει αντίθετα τη συνεργασία με τα δύο υπερορθόδοξα κόμματα, Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά και Σας, τα οποία διαθέτουν συνολικά 13 έδρες. Μια τέτοια συμφωνία θα έδινε στον συνασπισμό του Άιζενκοτ ακριβώς 61 έδρες, εξασφαλίζοντας την απόλυτη πλειοψηφία στην Κνεσέτ.

Οι πιθανότητες, ωστόσο, παραμένουν περιορισμένες. Ο Γιάακοβ Άσερ, από τον Ενωμένο Ιουδαϊσμό της Τορά, φέρεται να αρνείται την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων, ενώ το Σας επιμένει ότι θα παραμείνει στο πλευρό του Νετανιάχου.

Αμφίσημη είναι και η στάση του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ, επικεφαλής του δεξιού κόμματος Μπ’Γιαχάντ, που διαθέτει 12 έδρες. Ο Μπένετ δεν έχει δηλώσει δημοσίως ότι θα καταψηφίσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας με αραβική στήριξη, ωστόσο, σύμφωνα με το Channel 13, ενημέρωσε τον Άιζενκοτ ότι δεν προτίθεται να υποστηρίξει ένα τέτοιο σχήμα «σε αυτή τη φάση», καθώς προτιμά τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή του Νετανιάχου. Η στάση αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματός του.

Ο Γιαΐρ Λαπίντ, δεύτερος στην ηγετική ιεραρχία του Μπ’Γιαχάντ, χαρακτήρισε «τρέλα» το ενδεχόμενο παραμονής του Νετανιάχου στην εξουσία. «Θα ήταν πράξη τρέλας και θα έθετε σε κίνδυνο τον λαό του Ισραήλ εάν δεν απομακρύναμε τον Νετανιάχου από την εξουσία το συντομότερο δυνατό και δεν σχηματίζαμε μια κυβέρνηση που θα προσφέρει ασφάλεια στους Ισραηλινούς και θα βάλει τέλος στη χειρότερη διπλωματική κρίση της ιστορίας μας», έγραψε την Πέμπτη στην πλατφόρμα Χ.

Η συνάντηση Νετανιάχου – Μπένετ που «άναψε φωτιές»

Οι δηλώσεις του ήρθαν μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Μπένετ με τον Νετανιάχου, η οποία διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Μπένετ πραγματοποίησε τη συνάντηση χωρίς να έχει ενημερώσει προηγουμένως τους συμμάχους του στον συνασπισμό Άιζενκοτ, προκαλώντας υποψίες ότι ενδέχεται να αποχωρήσει από το αντι-Νετανιάχου στρατόπεδο και να προσχωρήσει στην πλευρά του πρωθυπουργού. Πηγές από το περιβάλλον του Μπένετ απέρριψαν τις κατηγορίες.

Την ίδια ώρα, το Λικούντ καταδίκασε τα «σοκαριστικά δημοσιεύματα» σύμφωνα με τα οποία ο Άιζενκοτ εξετάζει τον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας με εξωτερική υποστήριξη από αραβικά κόμματα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων με το Γιασάρ, κατηγορώντας «τον Άιζενκοτ και το αριστερό μπλοκ» ότι αγνοούν τις εκκλήσεις του για πρόοδο προς μια κυβέρνηση ενότητας.

Το Λικούντ επιμένει στην πρότασή του για σχηματισμό κυβέρνησης υπό τον Νετανιάχου, με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων του σημερινού σκληροπυρηνικού κυβερνητικού συνασπισμού. Η πλευρά Άιζενκοτ, ωστόσο, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συμμετοχής σε κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Νετανιάχου.

Ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ των δύο κομμάτων πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, χωρίς να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος.

Απαντώντας στις κατηγορίες του Λικούντ, ο βουλευτής του Γιασάρ, Χίλι Τρόπερ, ο οποίος εκπροσώπησε το κόμμα στις διαπραγματεύσεις, υποστήριξε ότι η πλευρά Άιζενκοτ έχει επανειλημμένα ζητήσει τη συνέχιση των συνομιλιών, χωρίς ανταπόκριση. «Εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα, από την πρώτη διαπραγματευτική συνάντηση, έχουμε απευθυνθεί στο Λικούντ ζητώντας να προγραμματιστούν νέες συναντήσεις», ανέφερε και πρόσθεσε: «Επανειλημμένα ζήτησα, εκ μέρους του Γκάντι Άιζενκοτ, να ξεκινήσουμε έναν μαραθώνιο διαπραγματεύσεων, με καθαρές προθέσεις και πραγματική διάθεση, προκειμένου να σχηματίσουμε μια ευρεία κυβέρνηση. Το Λικούντ αρνήθηκε επανειλημμένα να προγραμματίσει συναντήσεις, κάθε φορά με διαφορετική δικαιολογία. Δεν συμπεριφέρονται έτσι όσοι επιθυμούν πραγματικά την ενότητα».

Ο Τρόπερ διευκρίνισε ότι το Γιασάρ ήταν διατεθειμένο να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις ακόμη και από το βράδυ της Πέμπτης, χωρίς να περιμένει έως την Κυριακή. «Υπό την καθοδήγηση του Γκάντι Άιζενκοτ, θα συνεχίσουμε να εξαντλούμε κάθε δυνατότητα και να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να σχηματιστεί το συντομότερο δυνατό μια καλή κυβέρνηση για το Ισραήλ», κατέληξε.

protothema.gr