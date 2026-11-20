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Θλίψη στον δικηγορικό κόσμο και στην οικογένεια του δικηγόρου και πρώην βουλευτή Χρίστου Πουργουρίδη προκάλεσε ο θάνατος της δικηγόρου Μαρίας Πουργουρίδου.

Η Μαρία Πουργουρίδου εντάχθηκε το 1997 στο δικηγορικό γραφείο που ίδρυσε ο πατέρας της Χρίστος Πουργουρίδης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, η κηδεία της Μαρίας Πουργουρίδου θα τελεστεί αύριο Σάββατο στις 2 μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής (Παναγίας Σαϊττιώτισας), στον Σαϊττά Μονιάτη.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί να γίνουν εισφορές στον ΠΑΣΥΚΑΦ και στην Εκκλησία Μονιάτη.

Σημειώνεται ότι είναι το δεύτερο πένθος στην οικογένεια Πουργουρίδη τα τελευταία χρόνια. Τον Δεκέμβριο του 2022 είχε πεθάνει ο Βαγγέλης Πουργουρίδης, γιος του πρώην βουλευτή, επίσης δικηγόρος.

Συλλυπητήρια ΔΗΣΥ για τον θάνατο της Μαρίας Πουργουρίδου

Ηγεσία, Βουλευτές και στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τον αδόκητο θάνατο της Μαρίας Πουργουρίδου.

Η απώλεια παιδιών είναι ένας αβάσταχτος πόνος, που καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει.

Σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα ειλικρινή και βαθύτατα μας συλλυπητήρια στον αγαπητό Χρίστο Πουργουρίδη και σε ολόκληρη την οικογένειά του.

Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους, με την ευχή να βρουν τη δύναμη και το κουράγιο να αντιμετωπίσουν αυτή την ανείπωτη απώλεια.

Αιωνία της η μνήμη.

Το βιογραφικό της

• Η Μαρία Πουργουρίδου αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (LL.B.) και ασκούσε τη δικηγορία στην Κύπρο από το 1997.

• Δραστηριοποιούνταν στο δικηγορικό γραφείο Pourgourides, με εξειδίκευση στο οικογενειακό δίκαιο, το κληρονομικό δίκαιο (διαθήκες και εμπιστεύματα), το εταιρικό και εμπράγματο δίκαιο, καθώς και την εμπορική διαιτησία.

• Ήταν εγγεγραμμένη οικογενειακή διαμεσολαβήτρια, συμμετέχοντας σε φορείς όπως το Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών Κύπρου (ADR Cyprus)

• Παράλληλα, είχε και κοινωνική δράση. Υπηρετούσε ως Γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του φιλανθρωπικού ιδρύματος Cleanthous Foundation