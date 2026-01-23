Ο Νίκος Σύκας, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του philenews, έδωσε οδηγίες στο γραφείο του δικηγόρου του, Χρήστου Πουργουρίδη, να μελετήσει το θέμα της προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο για την κίνηση του ΔΗΣΥ να τον αποκλείσει από το ψηφοδέλτιο των βουλευτικών εκλογών και να λάβει τις ανάλογες αποφάσεις. Σύμφωνα με τον κ. Πουργουρίδη, το γραφείο βρίσκεται στο στάδιο που εξετάζει αν συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις για προσφυγή.

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ο δικηγόρος του Νίκου Σύκα ανέφερε ότι εκ πρώτης όψεως, διαπιστώνουν ότι ελήφθησαν αποφάσεις που παραβιάζουν το τεκμήριο της αθωότητας, που παραβιάζουν τους φυσικούς κανόνες της δικαιοσύνης που εφαρμόζονται στους πάντες και τα πάντα. «Δεν μπορείς να παίρνεις μιαν απόφαση χωρίς να ακούσεις εκείνον εναντίον του οποίου παίρνεις την απόφαση», δήλωσε.

Συνεπώς το γραφείο του Χρήστου Πουργουρίδη θεωρεί ότι εκ πρώτης όψεως υπάρχει μια απόφαση που δεν δικαιολογείται και πως ο κάθε άνθρωπος τεκμαίρεται αθώος. «Σε πάρα πολλές περιπτώσεις καταγγελιών που υποβάλλονται αποδεικνύονται τελικά ότι δεν ευσταθούν για τον Α ή τον Β λόγο, επομένως θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή είναι βεβιασμένη», υπογράμμισε ο δικηγόρος του βουλευτή.

Επισήμανε ακόμα ότι το Ανώτατο Δικαστήριο δεν εξέτασε αποδεικτικά στοιχεία για να πει έστω ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση. Δεν ασχολήθηκε με την ουσία, σημείωσε, αλλά μόνο με την πτυχή του κατά πόσον όταν υποβάλλεται μια τέτοια καταγγελία θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στην Αστυνομία να την διερευνήσει. Το να επικαλείται κάποιος την άρση της ασυλίας για να δικαιολογήσει την απόφαση του κόμματος είναι «κωμικό», σύμφωνα με τον κ. Πουργουρίδη. Χαρακτήρισε επίσης εξοντωτική την απόφαση του ΔΗΣΥ.

Δείτε το βίντεο: