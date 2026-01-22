Πολύωρη κατάθεση έδωσε προχθές στην Αστυνομία ο βουλευτής ΔΗΣΥ, Νίκος Σύκας, σχετικά με την καταγγελία της πρώην συντρόφου του για κατ’ ισχυρισμόν βιαιοπραγίας εναντίον της την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα, η οποία στη συνέχεια την απέσυρε.

Αυτό έγινε μετά που το Ανώτατο Δικαστήριο την περασμένη Πέμπτη προχώρησε ύστερα από αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα, στην άρση της βουλευτικής του ασυλίας, κρίνοντας ότι υπάρχουν τα δεδομένα που δικαιολογούν μια τέτοια απόφαση.

Ο βουλευτής προσήλθε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Χρήστο Πουργουρίδη στο ΤΑΕ Λεμεσού και έδωσε λεπτομερή κατάθεση, στην οποία απάντησε στις ερωτήσεις των ανακριτών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε το philenews, ο κ. Σύκας ανέφερε στους ανακριτές ότι ούτε χτύπησε ούτε και απείλησε τη σύντροφό του, αρνούμενος τα όσα του καταλόγισε στην κατάθεσή της, την οποία έδωσε μόλις επέστρεψε από την Αθήνα.

Σημειώνεται ότι από τον βουλευτή Λεμεσού, λήφθηκε ανακριτική κατάθεση με προειδοποίηση, αφού θεωρείται ύποπτος από τις Αρχές για τέσσερα διερευνώμενα αδικήματα, και όχι μια απλή κατάθεση κατά την οποία εξιστορούνται τα γεγονότα.

Όπως αναφέρθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά την ακρόαση της αίτησης για άρση της ασυλίας του, το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά υπόθεση που αφορά άσκηση βίας, άσκηση ψυχολογικής βίας, επίθεση με πραγματική σωματική βλάβη και απειλή.

Τώρα οι ανακριτές θα λάβουν πρόσθετες καταθέσεις από άτομα που αναφέρονται στα λεγόμενα του κ. Σύκα, ενώ θα αναμένονται και από την Αθήνα επιπρόσθετα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση. Μόλις ολοκληρωθούν οι ανακρίσεις ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες.

Όπως αναφέρθηκε και ενώπιον της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη κατά τη διαδικασία για άρση της ασυλίας του κ. Σύκα, το γεγονός ότι η παραπονούμενη απέσυρε την καταγγελία της τρεις ημέρες μετά, επικαλούμενη ψυχολογικό στρες λόγω της δημοσιότητας που πήρε η υπόθεση επειδή ο κ. Σύκας είναι βουλευτής, δεν αλλάζει τα δεδομένα γι’ αυτό και οι ανακρίσεις θα συνεχιστούν.

Αναμένεται ότι θα μελετηθούν οι απαντήσεις και τα όσα υποστηρίζει ο βουλευτής και δεν αποκλείεται αν αυτό επιβάλλεται, να αναζητηθεί πρόσθετη μαρτυρία, είτε από την Κύπρο είτε από την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η άρση της ασυλίας που επέτρεψε το Ανώτατο, αφορά όχι μόνο στην ανάκριση του βουλευτή, αλλά και στην ενδεχόμενη ποινική του δίωξη, αν αυτό αποφασιστεί τελικά.

Στο μεταξύ, στα άκρα είναι αποφασισμένος να φτάσει αν τεθεί οριστικά εκτός ψηφοδελτίου του ΔΗΣΥ για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου. Πληροφορίες μας, αναφέρουν ότι ο βουλευτής του κόμματος θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, στην περίπτωση που το Ανώτατο Συμβούλιο του ΔΗΣΥ επικυρώσει την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, να τον θέσει εκτός ψηφοδελτίου στη Λεμεσό. Ο κ. Σύκας θεωρεί ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι τέλους και πως πρέπει να τηρείται το καταστατικό του κόμματος. Ο ίδιος, σύμφωνα με το περιβάλλον του, εκτιμά ότι είναι η πρώτη φορά που ενώ δεν τεκμηριώνεται μια απόφαση, τίθεται εκτός ψηφοδελτίου.