Τρόμος για επιβάτες πους επέβαιναν σε αεροσκάφος της Turkish Airlines τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν ξέσπασε πυρκαγιά.

Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε πτήση από την Κωνσταντινούπολη και είχε μόλις προσγειωθεί στο Κατμαντού, όπως ενημέρωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ. Το αεροδρόμιο παρέμεινε κλειστό για περίπου μία ώρα, μέχρι να ελεγχθεί η φωτιά.

A #TurkishAirlines aircraft’s tyre catches fire while landing at Tribhuvan International Airport in #Kathmandu. The fire has been doused and all passengers have been evacuated, confirmed the police. pic.twitter.com/otRaugm1AY May 11, 2026

Οι 277 επιβάτες και τα 11 μέλη πληρώματος του Airbus A333 απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ, Γκιανέντρα Μπουλ, δήλωσε στο Reuters ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο πίσω δεξί ελαστικό του αεροσκάφους μετά την προσγείωση.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου επενέβησαν αμέσως, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

