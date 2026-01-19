Διαγραφή του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις βουλευτικές του ερχόμενου Μάη, αποφάσισε το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος σε αποψινή συνεδρία. Σύμφωνα με πληροφορίες μας η πλειοψηφία των τοποθετήσεων στο Πολιτικό Γραφείο ήταν κάθετα υπέρ της διαγραφής του βουλευτή.

Κατά συνεδρία τοποθετήθηκαν πέραν των 15 στελεχών με όλους σχεδόν να υποστηρίζουν την απομάκρυνση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο των βουλευτικών. Μόλις δύο άτομα τάχθηκαν υπέρ της παραμονής του.

Στη ψηφοφορία έλαβαν μέρος 85 στελέχη του ΔΗΣΥ, 75 ψήφισαν υπέρ και 9 εναντίον της αφαίρεσης του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο, ενώ υπήρξε και ένα άκυρο.

Τη θέση του Νίκου Σύκα, με απόφαση του Πολιτικού Γραφείου, θα την καταλάβει ο Ανδρέας Μιχαηλίδης.

Η εισήγηση της προέδρου του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου για λήψη ομόφωνης απόφασης αντί ψηφοφορίας, δεν έγινε αποδεκτή. Ακολούθησε συζήτηση και αποφασίστηκε όπως η απόφαση ληφθεί μετά από μυστική ψηφοφορία.

Καταπέλτης η Στέλλα Κυριακίδου η οποία στην παρέμβασή της η οποία υπέδειξε προς τα Συναγερμικά στελέχη τη μεγάλη ζημιά που προκαλείται στην παράταξη τόσο θεσμικά όσο και επικοινωνιακά και πολιτικά εάν ο Νίκος Σύκας παραμείνει στο ψηφοδέλτιο. Τόνισε παράλληλα ότι ήταν σωστή η Αννίτα Δημητρίου και η ηγεσία του κόμματος για την απόφαση που έλαβε αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του όλου θέματος.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, κατά τη δική του παρέμβαση τόνισε πως το όλο θέμα είναι εξόχως πολιτικό, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση θα πρέπει να στηριχθεί με δυνατά νομικά επιχειρήματα. Τόνισε ακόμα ότι τέτοια αδικήματα δεν προσπερνιούνται. Ακόμα ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες μας, ότι είναι θέματα αρχής και κακώς γίνεται συζήτηση ανεξαρτήτως εάν συμφέρει ή όχι. Απευθυνόμενος προς την ηγεσία και τα στελέχη της παράταξης ο Αβέρωφ Νεοφύτου υπέδειξε ότι θα πρέπει όλοι να προσέξουν τις διαδικασίας.

Νωρίτερα χθες συνεδρίασε το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, αποφάσισε όπως προχωρήσει με την αρχική εισήγηση για αφαίρεση του Νίκου Σύκα από το Συναγερμικό ψηφοδέλτιο της Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έγιναν διάφορες προσπάθειες από διάφορους προς τον βουλευτή Λεμεσού, ούτως ώστε να προχωρήσει από μόνος του σε ανακοίνωση απόσυρσης της υποψηφιότητάς του, προκειμένου να βγάλει από τη δύσκολη θέση το κόμμα. Δεν διαφαίνεται, ωστόσο, τέτοια πρόθεση από μέρους του βουλευτή Λεμεσού.