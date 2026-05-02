Σοβαρές κατηγορίες έχουν διατυπωθεί εις βάρος του indie pop καλλιτέχνη D4vd, κατά κόσμον Ντέιβιντ Μπερκ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατέθεσαν οι εισαγγελικές αρχές της κομητείας του Λος Άντζελες. Ο 21χρονος μουσικός αντιμετωπίζει κατηγορίες για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστε Ρίβας, η οποία φέρεται να έλαβε χώρα τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Αλυσοπρίονα και φτυάρι για το φρικτό έγκλημα

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μετά τον θάνατο της ανήλικης, ο Μπερκ φέρεται να επιχείρησε να αποκρύψει το έγκλημα τεμαχίζοντας τη σορό της μέσα στο γκαράζ του, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως αλυσοπρίονα. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι είχε προμηθευτεί εκ των προτέρων διάφορα αντικείμενα, όπως φουσκωτή πισίνα, φτυάρι και σακούλα μεταφοράς πτώματος, τα οποία παραγγέλθηκαν διαδικτυακά με ψευδώνυμο.

Τα λείψανα της Σελέστε εντοπίστηκαν αρκετούς μήνες αργότερα μέσα στο πορτμπαγκάζ οχήματος Τέσλα που ήταν καταχωρημένο στο όνομα του Μπερκ. Το αυτοκίνητο είχε εγκαταλειφθεί και μεταφέρθηκε σε χώρο φύλαξης, όπου εργαζόμενοι ειδοποίησαν τις αρχές λόγω έντονης δυσοσμίας.

Παράνομη σχέση με την 14χρονη

Οι εισαγγελικές αρχές αναφέρουν ως πιθανό κίνητρο την προσπάθεια του κατηγορούμενου να αποτρέψει τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που, κατά την άποψή τους, θα μπορούσαν να βλάψουν την ανερχόμενη μουσική του πορεία. Στο δικαστικό υπόμνημα γίνεται επίσης αναφορά σε ακατάλληλη και παράνομη σχέση με την ανήλικη, καθώς και σε ανταλλαγή μηνυμάτων με ιδιαίτερα ευαίσθητο περιεχόμενο.

Όπως αναφέρεται, λίγο πριν το περιστατικό είχε προηγηθεί έντονη διαμάχη μεταξύ των δύο. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Μπερκ κάλεσε την κοπέλα στο σπίτι του και εκεί σημειώθηκε η ανθρωποκτονία.

🚨 BREAKING: D4vd had tons of child pornography on his phone, prosecutors claim. https://t.co/vQviW94ItJ pic.twitter.com/2y04V2cdJz April 23, 2026

Από viral καλλιτέχνης σε κατηγορούμενος

Ο D4vd έγινε γνωστός το 2022, όταν τραγούδια που ηχογραφούσε για gaming στο Φορτναιτ γνώρισαν μεγάλη απήχηση στο TikTok. Η επιτυχία του single «Romantic Homicide» οδήγησε σε συνεργασία με την Interscope Records, ενώ το 2025 εμφανίστηκε στο Coachella φέστιβαλ.

Η υπεράσπιση, μέσω της δικηγόρου Μπερκ, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Μπερκ δεν ευθύνεται για τον θάνατο της Σελέστε. Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει αθώος για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και τις υπόλοιπες κατηγορίες.

