Ούτε μία, ούτε δύο αλλά συνολικά 25 σεξουαλικές κατηγορίες — ανάμεσά τους και αυτή του βιασμού — απαγγέλθηκαν σε βάρος της 31χρονης δασκάλας δημοτικού σχολείου Μαρίσα Νοέλ στις ΗΠΑ.

Η 31χρονη συνελήφθη τη Δευτέρα μετά από δίμηνη έρευνα για τη συμπεριφορά της απέναντι – αρχικά – σε έναν μαθητή στο σχολείο που δίδασκε.

MUGSHOT: Louisiana 5th-grade teacher arrested, accused of rape of former student pic.twitter.com/DKnFngHb5M April 16, 2026

Στη συνέχεια, όμως, της απαγγέλθηκαν μια σειρά από πιο σοβαρές κατηγορίες αφού «ταυτοποιήθηκε ένα επιπλέον θύμα», όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σημειώνεται ότι η κατηγορία του βιασμού σε πρώτο βαθμό επισείει ποινή ισοβίων στην πολιτεία της Λουϊζιάνα όπου εργαζόταν η 31χρονη εκπαιδευτικός.

Αν και οι αστυνομικοί δεν αποκάλυψαν την ηλικία των δύο μαθητών, εκτιμάται, σύμφωνα με τη New York Post ότι τουλάχιστον ο ένας ήταν πιθανότατα 10 ή 11 ετών.

Η Νοέλ κατηγορείται, επίσης, για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, παράνομες επικοινωνίες και παρενόχληση και χρήση υπολογιστή για προσέλκυση ανηλίκων.

protothema.gr