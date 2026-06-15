Το ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας, ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων, το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν στο 2,8%, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας το 1o τρίμηνο του 2026 ανήλθε στις 13.905.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία, τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων το 1o τρίμηνο του 2026 παρατηρούνται στους Τομείς των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (5,1%), Κατασκευών (4,7%) και Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (4%).

Στους 78.388 οι εργαζόμενοι στον ευρύ δημόσιο τομέα

Το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 1ο τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 78.388, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε σε 73.236 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση σε 5.152.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από τους Κρατικούς Υπαλλήλους, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 55.354, 11.476 και 6.406 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.354 άτομα (1,8%).

Η απασχόληση στην Κεντρική Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 339 άτομα (0,5%), στις Τοπικές Αρχές κατά 825 άτομα (14,8%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 190 άτομα (3,8%).

Όπως σημειώνει η Στατιστική Υπηρεσία, η αύξηση στην απασχόληση των Τοπικών Αρχών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της απασχόλησης στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης κατά 512 άτομα (55,2%).

Συγκριτικά με το 4ο τρίμηνο του 2025, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 264 άτομα (0,3%).

Αύξηση απασχόλησης παρατηρήθηκε και στις τρεις κατηγορίες, στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 49 άτομα (0,1%), στις Τοπικές Αρχές κατά 181 άτομα (2,9%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 34 άτομα (0,7%).

ΚΥΠΕ