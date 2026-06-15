Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφθασε στη Γενεύη ενόψει της συνόδου κορυφής της Ομάδας των «7» που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα, με τη νέα συμφωνία του με το Ιράν να αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Ο Τραμπ πέταξε τη νύχτα από την Ουάσινγκτον, αναχωρώντας τις πρώτες πρωινές ώρες μετά τον αγώνα του UFC στο South Lawn, αναφέρει το CNNi.

NOW: Trump arrives in Geneva ahead of the G7 summit. pic.twitter.com/dlRULTzgvp June 15, 2026

Από το αεροδρόμιο της Γενεύης, θα κατευθυνθεί στο Εβιάν-λε-Μπαιν της Γαλλίας, το αλπικό θέρετρο όπου πραγματοποιείται η φετινή σύνοδος κορυφής.

Αργότερα σήμερα, θα συναντηθεί κατ’ ιδίαν με τον οικοδεσπότη της G7, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο είχε μια ταραχώδη σχέση την τελευταία δεκαετία.

cnn.gr