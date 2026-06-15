Ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος πολιτικός Ιλιά Γιάσιν ανακοίνωσε την ίδρυση πολιτικού κόμματος στο Βερολίνο, με στόχο να αποτελέσει κοινό σημείο αναφοράς για την κατακερματισμένη ρωσική αντιπολίτευση στην εξορία.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Γιάσιν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κόμμα ιδρύθηκε επισήμως στη διάρκεια ιδρυτικού συνεδρίου, το οποίο ενέκρινε την ονομασία «Ειρηνική Ρωσία».

Το κόμμα δήλωσε ότι επιδιώκει να εκπροσωπεί «τα συμφέροντα της Ρωσίας» σε αντίθεση με τις πολιτικές που υιοθετεί ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Με αυτά τα συμφέροντα εννοούμε την απόσυρση των στρατευμάτων από την Ουκρανία και την απόρριψη του ιμπεριαλισμού, τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και τη διασφάλιση μιας δίκαιης κοινωνικής τάξης», αναφερόταν στη δήλωση.

Ο Γιάσιν εξελέγη πρόεδρος της οργάνωσης «Ειρηνική Ρωσία». Η Όλγα Ποντόλσκαγια, πρώην βουλευτής της περιφέρειας Τούλα στη Ρωσία, εξελέγη αντιπρόεδρος.

Ο Γιάσιν είχε φυλακιστεί στη Ρωσία, αλλά αφέθηκε ελεύθερος το 2024 στο πλαίσιο μιας μεγάλης ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ της Ρωσίας και δυτικών χωρών.

Η εξόριστη αντιπολίτευση της Ρωσίας αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της αδυναμίας της να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας. Παραμένει διχασμένη από προσωπικές και πολιτικές αντιπαλότητες, παρά τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ενωμένου μετώπου κατά του Πούτιν.

Μεταξύ των προσκεκλημένων στο συνέδριο του κόμματος ήταν ο Λεονίντ Βολκόφ από το Ίδρυμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς (FBK), το οποίο ίδρυσε ο εκλιπών ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2024, καθώς και ο Μαράτ Γκέλμαν από την Ρωσική Αντιπολεμική Επιτροπή.

Μια άλλη πλατφόρμα που συγκεντρώνει μέλη της ρωσικής αντιπολίτευσης που βρίσκονται στην εξορία είναι μια πρωτοβουλία διαλόγου που δημιουργήθηκε από τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η «Memorial», η ρωσική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει απαγορευτεί στη Ρωσία, συνεχίζει επίσης το έργο της για την προάσπιση των δικαιωμάτων και την εκπαίδευση από το εξωτερικό.

Πηγή: skai.gr