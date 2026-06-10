Κατηγορίες κατά της Ρωσίας για στρατολόγηση ανήλικων Ουκρανών με στόχο επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών διατύπωσε ο αρχηγός της ουκρανικής αστυνομίας, μετά τη σύλληψη 17χρονης που θεωρείται ύποπτη για τη δολοφονία Ουκρανού στρατιωτικού, φερόμενη να ενεργούσε κατόπιν εντολών Ρώσου πράκτορα.

Σε συνέντευξή του στο ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Cenzor.NET, ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας Ιβάν Βιχίβσκι δήλωσε ότι από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί έξι περιπτώσεις πληρωμένων δολοφονιών που οργανώθηκαν μέσω της εφαρμογής Telegram, εκ των οποίων μία αποτράπηκε.

«Μιλάμε για προμελετημένες δολοφονίες που οργανώθηκαν από τις ειδικές υπηρεσίες του επιτιθέμενου κράτους και εκτελέστηκαν από Ουκρανούς πολίτες», είπε ο ίδιος.

❗️ Russia is recruiting teenage girls to help kill Ukrainian soldiers



According to Ukraine’s National Police chief, Russian handlers target underage girls, promise them easy money, and encourage them to build relationships with servicemen before involving them in criminal… pic.twitter.com/Kvw5343xRd — NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2026

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας FSB δεν κατέστη άμεσα διαθέσιμη για να σχολιάσει το θέμα. Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας κατηγορούν το Κίεβο ότι στρατολογεί Ρώσους για να πραγματοποιούν βομβιστικές επιθέσεις στη Ρωσία και η υπηρεσία πληροφοριών του ουκρανικού στρατού έχει αναλάβει την ευθύνη για τις δολοφονίες αρκετών ανώτερων αξιωματικών από τότε που η Μόσχα άρχισε την εισβολή της το 2022.

Ο Βιχίβσκι είπε ότι Ρώσοι στρατολόγοι εντόπιζαν νεαρές γυναίκες μέσω των πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων, υποσχόμενοι στις ίδιες εύκολα χρήματα και συντονίζοντας τις ενέργειές τους εξ αποστάσεως.

Οι νεαρές γυναίκες έπαιρναν οδηγίες για το πώς να αναζητούν Ουκρανούς στρατιωτικούς μέσα από τις ιστοσελίδες γνωριμιών και ελάμβαναν χρήματα για να νοικιάζουν διαμερίσματα και να τους συναντούν εκεί, δήλωσε ο Βιχίβσκι.

Τους υποδείκνυαν μέρη όπου μπορούσαν να προμηθευτούν μεθαδόνη, ένα συνθετικό οπιοειδές που χρησιμοποιείται ως παυσίπονο και μπορεί να αποβεί θανατηφόρο σε υψηλές δόσεις, για να την ρίξουν στα ποτά, πρόσθεσε.

Περισσότεροι από 1.100 Ουκρανοί έχουν κατηγορηθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου για πράξεις εμπρησμού, τρομοκρατίας ή δολιοφθοράς που συνιστούν προδοσία της πατρίδας τους, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας.

Η αστυνομία συνέλαβε την περασμένη εβδομάδα μια 17χρονη γυναίκα στην δυτική περιφέρεια του Ζιτόμιρ, μετά τη δηλητηρίαση ενός στρατιωτικού, και ανέφερε ότι η νεαρή επικοινωνούσε μέσω Telegram με έναν άνδρα που πιθανότατα ήταν πράκτορας των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Η ίδια παρέλαβε ένα δέμα που περιείχε μια κρυσταλλική ουσία την οποία οι ανακριτές θεωρούν δεδομένο ότι ήταν μεθαδόνη, ανέφερε η αστυνομία.

protothema.gr