Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, ο οποίος έχει θέσει ως στόχο την ένταξη της χώρας του, που βρίσκεται στον Νότιο Καύκασο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επανεξελέγη την Κυριακή, παρά τις ωμές παρεμβάσεις και πιέσεις που δέχθηκε από τη Ρωσία, όπως ανέφεραν οι διεθνείς παρατηρητές.

Με τη σειρά της, η Μόσχα κατηγόρησε τις δυτικές χώρες ότι παρενέβησαν στις εκλογές υπέρ του Πασινιάν.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι το ζήτημα της παραμονής της Αρμενίας στα δύο μετασοβιετικά μπλοκ – την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (EAEU) και τον Οργανισμό της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας (ΟΣΣΑ-CSTO) – πρέπει να επιλυθεί άμεσα. Σε συνέντευξη Τύπου, δήλωσε ότι η προσπάθεια ένταξης στην ΕΕ είναι ασυμβίβαστη με την παραμονή στην οικονομική ένωση, η οποία περιλαμβάνει τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, το Καζακστάν, το Κιργιζιστάν και την Αρμενία.

Το 2024, ο Πασινιάν ανέστειλε τη συμμετοχή της Αρμενίας στον ΟΣΣΑ, μια στρατιωτική συμμαχία υπό ρωσική ηγεσία στην οποία συμμετέχουν οι ίδιες χώρες καθώς και το Τατζικιστάν, επικαλούμενος έλλειψη εμπιστοσύνης στις εγγυήσεις ασφαλείας της, μετά την ανακατάληψη του Ναγκόρνο-Καραμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν, ενός αποσχισθέντος εδάφους με αρμενικό πληθυσμό.

Ο Λαβρόφ, μιλώντας μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΟΣΣΑ στην οποία η Αρμενία δεν συμμετείχε, δήλωσε ότι η Αρμενία έχει καθυστερήσει την καταβολή των συνδρομών της και απουσίαζε από κοινές εκδηλώσεις, ενώ παράλληλα ενίσχυε τη στρατιωτική συνεργασία της με χώρες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Η επίσημη αποχώρηση της Αρμενίας από τον οργανισμό θα υπονομεύσει περαιτέρω τις προσπάθειες της Ρωσίας να διατηρήσει το Γερεβάν στη σφαίρα επιρροής της. Ο Πασινιάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2018, έχει επιδιώξει να απομακρύνει την Αρμενία από την παραδοσιακή της εξάρτηση από τη Μόσχα, ενισχύοντας τους δεσμούς της με τις Βρυξέλλες και την Ουάσινγκτον.

Πριν από τις εκλογές της 7ης Ιουνίου, η Ρωσία αύξησε τις πιέσεις προς την Αρμενία επιβάλλοντας μια σειρά εμπορικών περιορισμών και απειλώντας να αναστείλει τη συμμετοχή της στην οικονομική ένωση υπό τη ηγεσία της Ρωσίας, λόγω των ελπίδων της για ένταξη στην ΕΕ.

ΑΠΕ – ΜΠΕ