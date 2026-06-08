Σύμφωνα με την κεντρική εκλογική επιτροπή της Aρμενίας, τα αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση του συνόλου των ψηφοδελτίων δείχνουν ότι το κόμμα «Συμβόλαιο Πολιτών» του Νικόλ Πασινιάν έρχεται πρώτο με 49,8% και ακολουθεί η αντιπολιτευόμενη συμμαχία «Ισχυρή Αρμενία» του ρωσοαρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν που εξασφάλισε το 23,29% των ψήφων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε ικανοποίησή για τη νίκη του Πασινιάν και του κόμματός του υπογραμμίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «στο πλευρό της Αρμενίας».

«Εκτιμάμε βαθιά τη σύμπραξή μας με μια δημοκρατική Αρμενία, η οποία προσεγγίζει όλο και περισσότερο την Ευρώπη», έγραψε στο Χ. «Το πνεύμα της Βελούδινης Επανάστασης που είχατε πραγματοποιήσει το 2018 είναι ζωντανό και ισχυρό», πρόσθεσε.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τον Πασινιάν για την «ευρεία νίκη» του κόμματός του στις βουλευτικές εκλογές, επισημαίνοντας ότι θέλει να συνοδεύσει την «προσέγγιση με την Ευρώπη» αυτής της χώρας του Καυκάσου που απομακρύνεται από την τροχιά της Μόσχας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης καλύτερο από το αναμενόμενο απολογισμό για τρεις κύριες φιλορωσικές ομάδες της αντιπολίτευσης, οι οποίες κέρδισαν συνολικά 37% των ψήφων και, προκαταρκτικά, βρίσκονται σε καλό δρόμο για να συμμετάσχουν το κοινοβούλιο.

Οι εκλογές της Κυριακής ήταν οι πρώτες γενικές εκλογές στην Αρμενία μετά τη συντριπτική στρατιωτική ήττα από το Αζερμπαϊτζάν το 2023 και τα χρόνια πολιτικής αναταραχής.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, Ο Πασινιάν δήλωσε ότι το κόμμα του επικράτησε, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορική» νίκη».

«Ο αρμενικός λαός ψήφισε για την περιφερειακή ευημερία και συνεργασία και ελπίζω ότι αυτό θα λάβει θετική ανταπόκριση από Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν», είπε, δεσμευόμενος να συνεχίσει την οικοδόμηση σχέσεις τόσο με τη Δύση όσο και με τη Ρωσία.

Ωστόσο, δεν εξασφαλίζεται η πλειοψηφία των δύο τρίτων στο κοινοβούλιο απαραίτητη ώστε να προκηρυχθεί το συνταγματικό δημοψήφισμα που ζητήθηκε ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας από το Αζερμπαϊτζάν και για την ομαλοποίηση στις σχέσεις με την Τουρκία, βασικό σύμμαχο του Αζερμπαϊτζάν.

Καταγγελίες για νοθεία

Ο βασικός αντίπαλος του πρωθυπουργού Σαμβέλ Καραπετιάν, ο Ρωσοαρμένιος δισεκατομμυριούχος που ίδρυσε την «Ισχυρή Αρμενία» πέρυσι, κατηγόρησε την κυβέρνηση για νοθεία.

«Να είστε σίγουροι ότι οι εκλογές δεν έχουν τελειώσει ακόμα», ανέφερε σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Τρεις ομάδες της αντιπολίτευσης πέρασαν το απαραίτητο όριο να μπουν στο κοινοβούλιο: η συμμαχία Ισχυρή Αρμενία με 23,2%, η Αρμενική Συμμαχία με 9,9% και το κόμμα της Ευημερούσας Αρμενίας με 4%.

Η προσέλευση των 3 εκατομμυρίων ανέρχεται στο 59% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Πηγή: AFP, Reuters, Ertnews