Με πέντε παραγωγές από την Κύπρο, την Ισπανία, τη Λετονία και την Ελλάδα, οι οποίες συνομιλούν με σύγχρονες ανησυχίες γύρω από τον πόλεμο, τη βία και το συλλογικό τραύμα, επιστρέφει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος.

Η 29η διοργάνωση του θεσμού θα πραγματοποιηθεί από τις 3 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, το Αρχαίο Ωδείο Πάφου και το Αμφιθέατρο Μακάριος Γ΄ στη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις Τρωάδες του Ευριπίδη από το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικού Θεάτρου της Μέριδα στην Ισπανία, την Εκάβη του Ευριπίδη από το Θέατρο Ντάουγκαβπιλς της Λετονίας, τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα Επτά επί Θήβας του Αισχύλου από τη Θεατρική Ομάδα Persona της Κύπρου και την Άλκηστη του Ευριπίδη από το Εθνικό Θέατρο Ελλάδας. Οι πέντε παραγωγές θα παρουσιαστούν συνολικά σε 12 παραστάσεις, εκ των οποίων οι οκτώ στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, οι δύο στο Αρχαίο Ωδείο Πάφου και οι δύο στο Αμφιθέατρο Μακάριος Γ΄ της Σχολής Τυφλών στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι περισσότερες παραγωγές της φετινής διοργάνωσης προσεγγίζουν, με διαφορετικούς τρόπους, τη θεματική του πολέμου και των συνεπειών του, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη του αρχαίου δράματος να φωτίζει ζητήματα που εξακολουθούν να απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο.

Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει στις 3 και 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου με τις Τρωάδες του Ευριπίδη από τις Producciones Come y Calla και το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικού Θεάτρου της Μέριδα της Ισπανίας, σε σκηνοθεσία της Καρλότα Φερέρ. Στον ρόλο της Εκάβης πρωταγωνιστεί η βραβευμένη Ισπανίδα ηθοποιός Ισαμπέλ Ορδάθ, σε μια παράσταση που εστιάζει στη βία του πολέμου και στις επιπτώσεις της στους ηττημένους.

Ακολουθεί στις 10 και 11 Ιουλίου στο Αρχαίο Ωδείο Πάφου η Εκάβη του Ευριπίδη από το Θέατρο Ντάουγκαβπιλς, ένα από τα παλαιότερα επαγγελματικά θέατρα της Λετονίας, σε σκηνοθεσία της Τατιάνα Στεπαντσένκο- Μπόγκντανα. Η παράσταση παρουσιάζεται στη λατγαλική γλώσσα (τοπική γλώσας της ανατολικής Λετονίας) και μετατρέπει την ευριπίδεια τραγωδία σε έναν σύγχρονο στοχασμό πάνω στη βία, την απώλεια και την ανθρώπινη αντοχή.

Στις 17 και 18 Ιουλίου το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει στο Κούριο τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του οργανισμού Αστέριου Πελτέκη, με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μαζί της εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, οι Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης και Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Η παράσταση αξιοποιεί τη σατιρική δύναμη του Αριστοφάνη για να αρθρώσει έναν λόγο υπέρ της ειρήνης και της συλλογικής επανεκκίνησης.

Η κυπριακή συμμετοχή προέρχεται από τη Θεατρική Ομάδα Persona, η οποία παρουσιάζει τα Επτά επί Θήβας του Αισχύλου σε σκηνοθεσία της Λέας Μαλένη. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 27 και 28 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο Μακάριος Γ΄ στη Λευκωσία και στις 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συμμετέχουν οι Άννα Γιαγκιώζη, Γιάννης Καραούλης, Σεμέλη Κυριαζή, Μαρίνα Μανδρή, Βασίλης Μιχαήλ, Ανδρέας Παπαμιχαλόπουλος και Μυρσίνη Χριστοδούλου.

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 7 και 8 Αυγούστου στο Κούριο με την Άλκηστη του Ευριπίδη από το Εθνικό Θέατρο Ελλάδας, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Ηρώ Μπέζου, πλαισιωμένη από τους Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Γιώργο Ζυγούρη, Γιάννη Νιάρρο, Κώστα Νικούλι, Αινεία Τσαμάτη και Θεοδώρα Τζήμου. Η παράσταση προτείνει μια σύγχρονη πολιτική ανάγνωση του έργου, εστιάζοντας στα ζητήματα της θυσίας, της εξουσίας και της κοινωνικής ευθύνης.

Την επταμελή Επιτροπή Επιλογής των παραστάσεων αποτέλεσαν οι Γιώργος Γ. Παπαγεωργίου και Γεωργία Χόπλαρου εκ μέρους του Υφυπουργείου Πολιτισμού, οι Βαρνάβας Κυριαζής και Νίκος Θεοφάνους εκ μέρους του Κυπριακού Κέντρου Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, καθώς και τα αριστίνδην μέλη Ελένη Ξένου, Βάιος Λιαπής και Αύρα Σιδηροπούλου.

Οι παραστάσεις παρουσιάζονται με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους, ενώ συνεχίζεται και φέτος η οργανωμένη μεταφορά θεατών από τη Λευκωσία προς το Κούριο και την Πάφο, συνοδευόμενη από εισαγωγικές παρουσιάσεις των έργων από θεατρολόγους.

Η προπώληση εισιτηρίων έχει ήδη αρχίσει μέσω της SoldOut Tickets και των καταστημάτων Stephanis. Το κανονικό εισιτήριο κοστίζει 16 ευρώ, το μειωμένο 10 ευρώ, ενώ διατίθεται και ενιαίο εισιτήριο 70 ευρώ για την παρακολούθηση και των πέντε παραγωγών του φεστιβάλ.

Πρόγραμμα παραστάσεων

ΤΡΩΑΔΕΣ του Ευριπίδη

Producciones Come y Calla & Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida (Ισπανία)

3 Ιουλίου – Αρχαίο Θέατρο Κουρίου

4 Ιουλίου – Αρχαίο Θέατρο Κουρίου

ΕΚΑΒΗ του Ευριπίδη

Daugavpils Theatre (Λετονία)

10 Ιουλίου – Αρχαίο Ωδείο Πάφου

11 Ιουλίου – Αρχαίο Ωδείο Πάφου

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ του Αριστοφάνη

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

17 Ιουλίου – Αρχαίο Θέατρο Κουρίου

18 Ιουλίου – Αρχαίο Θέατρο Κουρίου

ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ του Αισχύλου

Θεατρική Ομάδα Persona (Κύπρος)

27 Ιουλίου – Αμφιθέατρο Μακάριος Γ΄, Σχολή Τυφλών (Λευκωσία)

28 Ιουλίου – Αμφιθέατρο Μακάριος Γ΄, Σχολή Τυφλών (Λευκωσία)

31 Ιουλίου – Αρχαίο Θέατρο Κουρίου

1 Αυγούστου – Αρχαίο Θέατρο Κουρίου

ΑΛΚΗΣΤΙΣ του Ευριπίδη

Εθνικό Θέατρο Ελλάδας