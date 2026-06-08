Η συνεχής ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία, οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, η θαλάσσια ασφάλεια και τα κοινά αμυντικά προγράμματα είναι τα κύρια θέματα που θα απασχολησουν την Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, η οποία πραγματοποιείται τη Δευτέρα στη Λευκωσία.

Στις δηλώσεις του κατά την άφιξή του στη συνάντηση, ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ανέφερε ότι τα θέματα που θα εξετάσουν οι Υπουργοί Άμυνας της ΕΕ αφορούν στην άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης, ζητήματα σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την παρατεταμένη αυτή κρίση, καθώς και όλα τα θέματα που σχετίζονται με την κρίση στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Θεωρώ ότι θα κάνουμε μια ουσιαστική και την ίδια ώρα εποικοδομητική συζήτηση γύρω από αυτά τα τρία ζητήματα. Τα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την Ένωση, μέσα από τα οποία θα διεξέλθουμε με έναν ουσιαστικό και έναν πρακτικό τρόπο για να εξεύρουμε λύσεις ενδυνάμωσης αυτής της προσπάθειας, που αφορά 500 εκατομμύρια περίπου πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως αφορά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο, τον οποίο θα πρέπει να διαδραματίζει η Ένωση στο ευρωπαϊκό και γενικότερο γίγνεσθαι», σημείωσε.

Στις δηλώσεις της, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Κάγια Κάλας, ανέφερε ότι οι Υπουργοί θα συζητήσουν τι περισσότερο μπορεί να κάνει η ΕΕ για να βοηθήσει την Ουκρανία, καθώς και πώς να επιτευχθεί πραγματική συνεργασία μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκε εκ νέου κλιμάκωση της έντασης. «Πιστεύω ότι η περιοχή δεν χρειάζεται κλιμάκωση, αλλά αντίθετα οι εμπλεκόμενες πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να καταλήξουν σε συμφωνία», σημείωσε.

Σχετικά με την επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ της ΕΕ, η κ. Κάλας δήλωσε ότι οι Υπουργοί θα συζητήσουν τι άλλο μπορεί να γίνει, προσθέτοντας ότι σήμερα θα είναι επίσης η πρώτη φορά που θα εφαρμοστούν κυρώσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Ιράν.

Όσον αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια, είπε ότι οι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα του ρωσικού σκιώδους στόλου.

«Η επιχείρησή μας ΕΙΡΗΝΗ έχει αλλάξει τους κανόνες εμπλοκής και έχει πλέον αρχίσει να πραγματοποιεί επιβιβάσεις στα πλοία. Στόχος είναι να αλλάξουμε τις βέλτιστες πρακτικές, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες χώρες χειρίζονται αυτά τα πλοία, καθώς αυτό αποτελεί πραγματικό κίνδυνο. Επίσης, στόχος είναι να εμποδίσουμε τη Ρωσία να χρηματοδοτεί αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στις εκλογές στην Αρμενία, η κ. Κάλας είπε ότι η συμμετοχή ήταν πολύ ικανοποιητική. «Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται, αλλά φαίνεται ότι ο λαός της Αρμενίας, αν και υπό έντονη ρωσική πίεση, επέλεξε να έχει ένα ευρωπαϊκό μέλλον, κάτι που είναι θετικό. Προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και στις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις τους», σχολίασε.

Όσον αφορά την Ουκρανία, είπε ότι υπάρχει πλέον μια νέα ουγγρική Κυβέρνηση, πράγμα που σημαίνει επίσης ότι προχωρά η αποδέσμευση των 6,6 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ειρήνης.

«Στην πραγματικότητα, συζητάμε σήμερα επίσης πώς να αξιοποιήσουμε αυτά τα κεφάλαια. Η αρχική ιδέα ήταν να υπάρξει επιστροφή των συνεισφορών, να υπάρξει κατανομή του βάρους. Αλλά φυσικά, τώρα τίθεται επίσης το ερώτημα αν θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην παροχή βοήθειας στην Ουκρανία ή στην αποζημίωση ή στις συνεισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί. Έχουμε υποβάλει μια πρόταση, έναν συμβιβασμό που λαμβάνει υπόψη και τις δύο πλευρές, αλλά πιστεύω ότι η αποδέσμευση των 6,6 δισεκατομμυρίων είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στο οποίο εργαζόμαστε», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Άμυνα και το Διάστημα, Άντριους Κουμπίλιους, δήλωσε ότι σήμερα οι Υπουργοί θα συζητήσουν τις δυνατότητες ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών της Ουκρανίας.

«Εκτός από το δάνειο στήριξης προς την Ουκρανία, φυσικά, υπάρχουν επίσης προτάσεις από κράτη μέλη να δαπανήσουν το ίδιο ποσό με αυτό που δαπάνησαν πέρυσι, οπότε θα είναι περίπου 70 δισεκατομμύρια. Και αυτά τα χρήματα, πάλι, θα πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση της στρατιωτικής υπεροχής της Ουκρανίας. Και έτσι μπορεί να επιτευχθεί η ειρήνη», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν η ΕΕ έχει κάνει αρκετά για να προστατευθεί καλύτερα από ατυχήματα όπως αυτό που συνέβη στη Ρουμανία, ο κ. Κουμπίλιους είπε ότι η ΕΕ προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους που απαιτούνται για την προστασία από τα drones.

«Τα κράτη μέλη αρχίζουν να κινητοποιούνται. Τώρα, ακριβώς τον Ιούνιο, πρέπει να καταλήξουμε σε κοινή συμφωνία σχετικά με τα λεγόμενα ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων, για παράδειγμα, η Πρωτοβουλία Άμυνας κατά των drones ή το Eastern Flank Watch είναι ένα από τα έργα προτεραιότητας», ανέφερε.

«Αυτή είναι, και πάλι, η πρώτη φορά που η Ευρώπη αρχίζει να υλοποιεί πανευρωπαϊκά έργα, και στον τομέα της άμυνας κατά των drones, σίγουρα, πρέπει να μάθουμε πώς να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί στην ανίχνευση των drones, και γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να βοηθήσει τα κράτη μέλη, αλλά τα κράτη μέλη από μόνα τους πρέπει να ενεργούν πολύ πιο προληπτικά και να συμφωνούν για περιφερειακά έργα, διότι είναι πολύ σημαντικό αυτές οι αμυντικές δυνατότητες να είναι διαλειτουργικές», πρόσθεσε.

Η Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, δήλωσε ότι η Κύπρος αποτελεί έναν πραγματικά σημαντικό εταίρο για τη Γαλλία και συνεχάρη την Κύπρο «για τον δυναμισμό της Προεδρίας της ΕΕ που ασκεί από τις αρχές του έτους».

Όσον αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία, η Γαλλίδα Υπουργός επανέλαβε τη στήριξη της χώρας της προς την Ουκρανία, σε συνέχεια της δήλωσης που εκδόθηκε χθες το βράδυ μετά τη συνάντηση στο Λονδίνο μεταξύ του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του Βρετανού Πρωθυπουργού Κίρ Σταρμερ, του Γερμανού Καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, και του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ήταν μια σημαντική στιγμή και βρισκόμαστε, φυσικά, στο πλευρό της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη δυνατότητά μας να προμηθεύσουμε τον εξοπλισμό που ενδεχομένως χρειαστεί η Ουκρανία», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια, η κ. Βοτρέν δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ είναι πολύ σημαντικές, προσθέτοντας ότι οι Υπουργοί θα συζητήσουν το θέμα του ρωσικού σκιώδους στόλου, ένα ζήτημα στο οποίο η Γαλλία είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένη.

«Πριν λίγες ημέρες επιβιβαστήκαμε σε ένα τέταρτο σκάφος του σκιώδους στόλου. Για εμάς, αυτό είναι φυσικά θέμα ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, και αυτά είναι ζητήματα στα οποία είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να εργαστούμε σήμερα το πρωί», πρόσθεσε.

Οι Υπουργοί θα συζητήσουν επίσης μια ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική, ανέφερε. «Υπενθυμίζω ότι η Γαλλία είναι βαθιά προσηλωμένη στην έννοια της ευρωπαϊκής κυριαρχίας και της εθνικής κυριαρχίας. Η άμυνα αποτελεί θέμα κάθε μεμονωμένου ευρωπαϊκού έθνους. Ωστόσο, η συζήτηση των απειλών και ο συντονισμός των προσπαθειών μας αποτελούν σημαντικό μέρος της διαδικασίας. Ο συντονισμός της αμυντικής βιομηχανικής μας βάσης αποτελεί, φυσικά, επίσης ένα σημαντικό ζήτημα για τους Ευρωπαίους», κατέληξε.

Ο Υφυπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Σεμπάστιαν Χάρτμαν, δήλωσε ότι η Ουκρανία βασίζεται στη στήριξη της ΕΕ, και αποδεικνύεται ότι αυτή η στήριξη αποδίδει καρπούς.

«Η βοήθεια φτάνει στον προορισμό της, γίνονται επενδύσεις και, σιγά-σιγά, η Ουκρανία κερδίζει επίσης το πάνω χέρι στο πεδίο της μάχης. Επεκτείνουμε τη στήριξή μας σε μια στρατηγική εταιρική σχέση. Μαθαίνουμε επίσης από την Ουκρανία, βλέπουμε έναν μεγάλο αριθμό κοινών εγχειρημάτων και διδαγμάτων που αντλούνται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποκτώνται στο πεδίο της μάχης, όσο δύσκολα και αν είναι αυτά», συνέχισε.

«Βλέπουμε ότι αυτός ο τρόπος διεξαγωγής του πολέμου αποδεικνύει πόσο μικρή επιτυχία μπορεί να επιτευχθεί στο πεδίο της μάχης. Γι’ αυτό δεν πρέπει να χαλαρώσουμε τις προσπάθειές μας τώρα. Είναι θετικό το γεγονός ότι, με την αλλαγή της κυβέρνησης στην Ουγγαρία, αποδεσμεύονται πλέον κονδύλια, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα σχετικά ζητήματα δανείων στήριξης, και ότι έχει ληφθεί σαφής απόφαση σε αυτό το θέμα», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι ο ρωσικός σκιώδης στόλος αποτελεί επιπλέον κίνδυνο για την ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών και για το θαλάσσιο περιβάλλον, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη επιθυμεί να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και θα το πράξει.

Σύμφωνα με τον κ. Χάρτμαν, το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας αφορά και στα Στενά του Ορμούζ, θέμα για το οποίο η Γερμανία έχει λάβει σαφή θέση.

«Είμαστε έτοιμοι, έχουμε ήδη αποστείλει τα πλοία μας, το Fulda και το Mosel, στη Μεσόγειο, και είμαστε διατεθειμένοι, μόλις δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες, να επιδείξουμε πολυεθνική δέσμευση και να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας εκεί. Είναι προς το συμφέρον μας να ανοίξουν ξανά αυτά τα Στενά και να μπορούν να διέρχονται από την περιοχή αυτή οι σχετικές πρώτες ύλες. Είναι απαράδεκτο να παραμένουν αποκλεισμένα. Υπάρχουν διάφορες πιθανές επιλογές. Η Γερμανία έχει ήδη ξεκινήσει αυτή την πορεία. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε ευθύνες στο πλαίσιο ενός κατάλληλου πολυεθνικού πλαισίου και, υπό την προϋπόθεση της απαραίτητης εντολής, φυσικά εντός του συνταγματικού πλαισίου, μεταξύ άλλων μέσω του γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε», σημείωσε.

Ο Υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Τέο Φράνκεν, αναφέρθηκε στη σημασία της ευρωπαϊκής επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ, καθώς η ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι υψίστης σημασίας για το Βέλγιο, όπως επεσήμανε. «Είμαστε ναυτική χώρα, οπότε θα αναλάβουμε δράση και θα διαθέσουμε μια φρεγάτα, θα συνεισφέρουμε μια φρεγάτα στην επιχείρηση. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική είδηση για σήμερα», σημείωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στις επενδύσεις στη στρατιωτική κινητικότητα, σχετικά με τις οποίες είπε ότι «χρειαζόμαστε ένα στρατιωτικό Σένγκεν τώρα».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιλύσει πραγματικά τα προβλήματα με τα σύνορα, ώστε να μεταφερθούν στρατεύματα και εφόδια το συντομότερο δυνατόν προς τα ανατολικά. Έτσι, το Βέλγιο είναι η ηγετική χώρα και πρέπει πραγματικά να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα», τόνισε.

Ο Ιρλανδός Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Άμυνας, Τόμας Μπερν, δήλωσε ότι, εν μέσω της μεγάλης αστάθειας που επικρατεί στον κόσμο, είναι πιο σημαντικό από ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργεί με ενότητα, να συνεργάζεται και να εκφράζεται με όσο το δυνατόν πιο ενιαίο τρόπο.

Όσον αφορά τη στήριξη προς την Ουκρανία, ανέφερε ότι αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό μέρος του έργου που θα επιτελέσουν οι Υπουργοί.

«Καθώς προσβλέπουμε στην ιρλανδική Προεδρία, ευχαριστούμε τους οικοδεσπότες μας εδώ στην Κύπρο για το έργο που έχουν επιτελέσει τους τελευταίους μήνες. Πιστεύω ότι μπορούμε να προσβλέπουμε στην ιρλανδική κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα και στα θέματα ασφάλειας, ώστε να διασφαλίσουμε, για άλλη μια φορά, ότι θα έχουμε αυτή την ευρωπαϊκή φωνή, η οποία είναι τόσο σημαντική στον κόσμο», συνέχισε.

Ερωτηθείς σχετικά με αναφορές για εξαγωγές ενός ιρλανδικού εργοστασίου αλουμινίου προς τη Ρωσία, ο κ. Μπερν ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται έρευνα σχετικά με τη συγκεκριμένη μονάδα, η οποία προμηθεύει και άλλες χώρες εκτός της Ρωσίας. «Όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Κυβέρνηση θα το συζητήσει αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε υποστηρίξει όλα τα πακέτα κυρώσεων μέχρι στιγμής, έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά για αυτά και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Από την αρχή ήμασταν μια πολύ ισχυρή φωνή υποστήριξης για την Ουκρανία», πρόσθεσε.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας της Λιθουανίας, Καραόλις Αλέξα, δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει τα κοινά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα Eastern Flank Watch, εστιάζοντας στην άμυνα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, την αεροπορική άμυνα και την κινητικότητα.

Πρόσθεσε ότι είναι επίσης σημαντικό να συνεχιστεί η υποστήριξη στην Ουκρανία τόσο σε διμερές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γι’ αυτό και η ταχεία υλοποίηση του δανείου στήριξης της Ουκρανίας είναι ζωτικής σημασίας, ενώ είναι επίσης σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες και να περιοριστεί περαιτέρω ο ρωσικός σκιώδης στόλος.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μαρί-Άνιες Στρακ-Τσίμερμαν, δήλωσε ότι η Ουκρανία βρίσκεται, από στρατιωτική άποψη, σε μια κατάσταση πραγματικά αξιοθαύμαστη και από την οποία μπορούμε να μάθουμε πολλά.

«Η πίεση στον Πούτιν είναι πλέον τεράστια, διότι ορισμένοι στη Ρωσία αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι δεν μπορείς να εισβάλεις σε μια γειτονική χώρα χωρίς τελικά να υποστείς εσύ ο ίδιος τις συνέπειες. Επιπλέον, συζητάμε επί του παρόντος σε ποιο βαθμό θα πρέπει να επιτρέπεται στους Ρώσους να επισκέπτονται την Ευρώπη ως τουρίστες. Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς ως προς αυτό: η είσοδος στην Ευρώπη αποτελεί προνόμιο, όχι δεδομένο. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια πολύ πιο σκληρή στάση ως προς αυτό», σημείωσε.

«Ο Πούτιν προσπαθεί φυσικά να οξύνει την κατάσταση, να αυξήσει την πίεση εντός της ΕΕ, για να το πούμε έτσι, και να τρομάξει τον κόσμο. Αυτή είναι μια κλασική τακτική. Εννοώ ότι υπάρχει πλέον επαρκής παραγωγή drones. Βλέπουμε στην Ουκρανία ότι η τεχνολογία εξελίσσεται σε εβδομαδιαία βάση, οπότε δεν έχει νόημα να αγοράσουμε ένα εκατομμύριο drones και απλώς να τα αποθηκεύσουμε κάπου, με την υπόθεση ότι θα τα χρειαστούμε. Αντίθετα, πρέπει να είμαστε σε θέση να κλιμακώνουμε την αντίδρασή μας ανάλογα με τη φύση των επιθέσεων. Και σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να υποστηρίξουμε τις χώρες ώστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Πάλμας: Η ευρωπαϊκή άμυνα δεν αποτελεί επιλογή αλλά στρατηγική αναγκαιότητα

Η ευρωπαϊκή άμυνα δεν αποτελεί επιλογή, αλλά στρατηγική αναγκαιότητα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την πρώτη συνεδρία της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ την Τρίτη, προσθέτοντας ότι η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παράγοντα ασφάλειας εξαρτάται από την ικανότητά μας να ενεργούμε με ενότητα, αποφασιστικότητα και μακροπρόθεσμο στρατηγικό ορίζοντα

Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, η Λευκωσία αποτελεί μια ζωντανή υπενθύμιση ότι η ειρήνη, η ασφάλεια και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου δεν είναι αυτονόητα, αλλά απαιτούν διαρκή εγρήγορση, ενότητα και πολιτική βούληση.

«Βρισκόμαστε σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων και μεταβαλλόμενων απειλών. Ο πόλεμος στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η αστάθεια στην Ευρωπαϊκή γειτονία μας και στη Μέση Ανατολή, οι υβριδικές απειλές καθώς και οι εξελίξεις που δοκιμάζουν τις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς έννομης τάξης καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας και της στρατηγικής μας συνοχής», ανέφερε στη συνέχεια.

«Η ευρωπαϊκή άμυνα δεν αποτελεί επιλογή, αλλά στρατηγική αναγκαιότητα. Η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παράγοντα ασφάλειας εξαρτάται από την ικανότητά μας να ενεργούμε με ενότητα, αποφασιστικότητα και μακροπρόθεσμο στρατηγικό ορίζοντα. Είμαι βέβαιος ότι οι σημερινές διαβουλεύσεις θα είναι ουσιαστικές με σαφή προσανατολισμό και αποτελέσματα προς όφελος της ασφάλειας της Ένωσης και των πολιτών της», κατέληξε.

Από την πλευρά της, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι είναι σημαντικό το γεγονός πως οι Υπουργοί της ΕΕ συναντώνται στην Κύπρο, προσθέτοντας ότι «είναι σημαντικό να δείξουμε επίσης πλήρη αλληλεγγύη προς την Κύπρο και τον λαό της».

Επίσης, καλωσόρισε τους νέους Υπουργούς Άμυνας της Ουγγαρίας, της Δανίας και της Βουλγαρίας, οι οποίοι ανέλαβαν πρόσφατα τα καθήκοντά τους.

«Έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα σήμερα. Έχουμε τρία θέματα προς συζήτηση. Πρώτον, τη στήριξη προς την Ουκρανία, στη συνέχεια τη θαλάσσια ασφάλεια και, τέλος, ένα γεύμα εργασίας σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας. Ελπίζω να καταφέρουμε να τα καλύψουμε όλα», κατέληξε.