Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει αλλαγές στη φορολογία της ενέργειας και στα τέλη δικτύου, με στόχο τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές, σύμφωνα με προσχέδιο πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είδε το Reuters.

Η πρόταση περιλαμβάνει σχέδιο ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να φορολογείται με χαμηλότερο συντελεστή από το φυσικό αέριο. Στόχος είναι να μειωθεί το σχετικό κόστος του ρεύματος και να επιταχυνθεί η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα προς την ηλεκτρική ενέργεια σε τομείς όπως οι μεταφορές, η βιομηχανία και η θέρμανση.

Σύμφωνα με το Reuters, η πρωτοβουλία εντάσσεται στην απάντηση της ΕΕ στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στις ενεργειακές αγορές, ο οποίος έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει τους καταναλωτές, λόγω της εξάρτησης της Ένωσης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Το προσχέδιο αναφέρει ότι απαιτείται γρήγορη δράση για τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και της εξάρτησης της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα.

Με βάση την πρόταση, οι εθνικές κυβερνήσεις θα εξακολουθήσουν να καθορίζουν τους φορολογικούς συντελεστές τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούν τον γενικό κανόνα της χαμηλότερης φορολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας έναντι του φυσικού αερίου.

Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα τεχνολογιών όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και οι αντλίες θερμότητας, μειώνοντας το κόστος χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα.

Το προσχέδιο προβλέπει επίσης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν κίνητρα στους καταναλωτές ώστε να μεταφέρουν τη χρήση ενέργειας σε ώρες της ημέρας κατά τις οποίες το ρεύμα είναι φθηνότερο.

Σύμφωνα με το κείμενο, οι χρήστες των δικτύων θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συμπεριφέρονται με τρόπο φιλικό προς το σύστημα, προσαρμόζοντας ή μεταφέροντας την κατανάλωσή τους σε ώρες και περιοχές όπου υπάρχουν οι φθηνότερες πηγές ενέργειας.

Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ αναμένεται να θέσει στόχο ώστε το 50% των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας να διαθέτει έξυπνο μετρητή έως το 2030. Οι έξυπνοι μετρητές θα επιτρέπουν στους καταναλωτές να παρακολουθούν την κατανάλωσή τους και να αξιοποιούν φθηνότερες τιμές εκτός αιχμής.

Τα τέλη δικτύου, δηλαδή οι χρεώσεις που εισπράττουν οι διαχειριστές για τη λειτουργία και την αναβάθμιση των δικτύων, αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ενός μέσου νοικοκυριού στην ΕΕ.

Οι προτεινόμενες αλλαγές στη φορολογία θα χρειαστούν την έγκριση των ευρωβουλευτών και ενισχυμένη πλειοψηφία των κρατών μελών. Ωστόσο, Ευρωπαίοι διπλωμάτες ανέφεραν ότι ορισμένες χώρες αντιδρούν στα σχέδια, υποστηρίζοντας ότι οι φορολογικές αλλαγές θα πρέπει να εγκρίνονται ομόφωνα.

Οι ίδιες χώρες προειδοποιούν ότι η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο για την ταχύτερη προώθηση αντίστοιχων μέτρων στο μέλλον.

Το προσχέδιο της πρότασης αναμένεται να δημοσιευθεί στις 22 Ιουλίου, ενώ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρνήθηκε να σχολιάσει, σύμφωνα με το Reuters.