Η πρόσφατα ανακαλυφθείσα φωτογραφία του Οδυσσέα Χρίστου βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης που διοργάνωσε σήμερα στις Βρυξέλλες ο ευρωβουλευτής της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), Κώστας Μαυρίδης. Η εικόνα απεικονίζει έναν Ελληνοκύπριο αιχμάλωτο πολέμου με δεμένα τα μάτια και τα χέρια πίσω από την πλάτη, υπό την επιτήρηση δύο ανδρών που τον κρατούν αιχμάλωτο.

Η φωτογραφία αποτελεί παράλληλα ακόμη ένα τεκμήριο που συνδέεται με τη «μαύρη Μερσεντές», ένα όχημα το οποίο, σύμφωνα με τον ερευνητή, συνδέεται με πολλές ακόμη μαρτυρίες και ιστορίες αιχμαλώτων πολέμου.

Ο κ. Μαυρίδης δήλωσε ότι η φωτογραφία που κυκλοφόρησε έχει επίσης επιβεβαιωθεί ως αυθεντική από Τούρκο δημοσιογράφο.

Η εκδήλωση είχε ως στόχο να παρουσιάσει για πρώτη φορά τα νέα αυτά ευρήματα, όχι μόνο ενώπιον ενός πανευρωπαϊκού ακροατηρίου, αλλά και παρουσία του ευρωβουλευτή François-Xavier Bellamy, Μόνιμου Εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον κ. Μαυρίδη, πέραν της πρώτης παρουσίασης των νέων αυτών στοιχείων, η εκδήλωση αποσκοπεί και στη σωστή ιστορική τοποθέτηση των γεγονότων. «Οι φωτογραφίες προέρχονται από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και από ένα συγκεκριμένο γεγονός», ανέφερε. Μέσα από την παρουσίαση φωτογραφικών τεκμηρίων που αφορούν γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα στις περιοχές της Μιας Μηλιάς και της Λαπήθου, η πρωτοβουλία επιδιώκει να ενθαρρύνει περαιτέρω έρευνες από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. «Πού μπορούμε να βρούμε περισσότερα στοιχεία;», διερωτήθηκε.

Ως προσκεκλημένοι του κ. Μαυρίδη, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης πρώην αιχμάλωτοι πολέμου, παιδιά αγνοουμένων, και ως ομιλητής ο κ. Χρίστου, ο οποίος κατέχει τα δικαιώματα των φωτογραφιών.