Μακριά από τη Μόσχα και κάτω από μια πυκνή αντιαεροπορική ομπρέλα φέρεται να έχει μεταφέρει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τις κόρες του, αλλά και την ερωμένη του με τους δύο γιους του, υποστηρίζουν πηγές με γνώση του εσωτερικού του Κρεμλίνου.

Το ρωσικό κανάλι στο Telegram Mozhem Obyasnit («Μπορούμε να εξηγήσουμε), το οποίο θεωρείται ενημερωμένο σχετικά με το Κρεμλίνο, τις στρατιωτικές εξελίξεις και το πολιτικό κλίμα στη Ρωσία αναφέρει ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει ενισχύσει κατά πολύ τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον ίδιο και την οικογένειά του.

Έτσι, οι δύο μεγαλύτερες κόρες του Ρώσου προέδρου, η Μαρία Βοροντσόβα και η Κατερίνα Τιχόνοβα, έχουν εγκατασταθεί το τελευταίο διάστημα στο συγκρότημα κατοικιών του Βαλντάι που βρίσκεται περίπου 370 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας.

Εκεί φέρεται να διαμένει και η (κατά τις φήμες) ερωμένη του Πούτιν, η πρώην Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα, μαζί με τους δύο γιους που φέρεται να έχει αποκτήσει μαζί της.

Παράλληλα, στο Βαλντάι έχουν μεταφερθεί και μέλη της ευρύτερης οικογένειας του Πούτιν.

COPE NETS FOR PUTIN



👀 Anti-drone nets installed near Putin’s residence in Valdai — Russian media



In Russia’s Novgorod region, anti-drone nets have been installed over truck parking areas in Valdai district. According to Russian media reports, the structures appeared about 9… pic.twitter.com/CNbVYaSs9G June 9, 2026

Τα τελευταία χρόνια -και λόγω του πολέμου με την Ουκρανία- η αεράμυνα γύρω από το Βαλντάι έχει ενισχυθεί σημαντικά. Η περιοχή έχει δάση και λίμνες που περιβάλλουν το συγκρότημα και προσφέρουν ακόμη περισσότερη ασφάλεια.

protothema.gr