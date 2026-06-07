Ο Ρώσος ολιγάρχης Ρόμαν Αμπράμοβιτς ήταν ο επιχειρηματίας μέσω του οποίου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβίβασε ένα μήνυμα με το οποίο πρότεινε συνάντηση στον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν.

Την αποκάλυψη έκαναν οι Financial Times, επικαλούμενες τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα τον περασμένο μήνα, ο Ζελένσκι προσκάλεσε τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο και πρώην ιδιοκτήτη της Τσέλσι, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, στο Κίεβο, σε μια προσπάθεια να πείσει τον Πούτιν να διεξάγει άμεσες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Αμπράμοβιτς να διαβιβάσει ένα μήνυμα στον Ρώσο ηγέτη στο οποίο εξέφραζε την ετοιμότητά του να πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση μαζί του.

Δύο ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι περιέγραψαν το μήνυμα που έστειλε ο Ζελένσκι μέσω του Αμπράμοβιτς ως παρόμοιο με την ανοιχτή επιστολή προς τον Πούτιν που δημοσιεύτηκε στις 4 Ιουνίου στον ιστότοπο του Ουκρανού προέδρου. Ένας αξιωματούχος σημείωσε ότι ο τόνος του μηνύματος ήταν λιγότερο αντιπαραθετικός από την δημόσια επιστολή.

Ο Πούτιν δήλωσε στις 5 Ιουνίου ότι στις 21 Μαΐου συναντήθηκε με «έναν από τους εκπροσώπους των επιχειρηματικών μας κύκλων» και «αυτόν, ας πούμε, συνάδελφο», λέγοντάς του ότι δεν έβλεπε κανένα νόημα να συναντήσει τον Ζελένσκι.

«Το μόνο νόημα σε αυτό είναι οι Ουκρανοί να σταματήσουν την προέλαση των ενόπλων δυνάμεών μας», δήλωσε ο Πούτιν σε οικονομικό συνέδριο στην Αγία Πετρούπολη.

Ο Ρώσος ηγέτης πρόσθεσε ότι ο επιχειρηματίας δεν είχε ενεργήσει υπό επίσημη ιδιότητα. Ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία κατονόμασαν τον επιχειρηματία.

Ήταν διαμεσολαβητής από τις πρώτες εβδομάδες πολέμου

Ο Αμπράμοβιτς σύμφωνα με τους FT έχει εμπλακεί στη διαμεσολάβηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από τις πρώτες εβδομάδες του πλήρους πολέμου το 2022 και επίσης βοήθησε στη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας που εξασφάλιζε τις εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας μέσω της Μαύρης Θάλασσας αργότερα εκείνο το έτος.

Παρόλο που ο ρόλος του Αμπράμοβιτς έγινε λιγότερο εμφανής αφότου η Ρωσία άρχισε να διεξάγει άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ πέρυσι, εξακολουθεί να εμπλέκεται σε ανταλλαγές κρατουμένων και άλλες διμερείς διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων πτυχών του «ειρηνευτικού σχεδίου» υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, σύμφωνα με άτομα που βρίσκονται κοντά του.

«Είναι απαραίτητος επειδή είναι ο μόνος Ρώσος που θα ανεχθούν. Τα πάει καλά με όλους», ανέφερε μια πηγή.

Μια άλλη πηγή κοντά στον Αμπράμοβιτς σημείωσε ότι, σύμφωνα με τον Ρώσο ολιγάρχη, ο Ζελένσκι «νομίζει ότι μπορεί να λύσει τα πάντα μέσω της μαγείας του προσωπικού του χαρίσματος σε μια συνάντηση ηγεσίας».

Το περιβάλλον του Ζελένσκι πάλι εξέφρασε αμφιβολίες ότι «θα συμβεί κάτι ουσιαστικό πριν από το τέλος του καλοκαιριού» σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον επικεντρώνεται στο Ιράν και ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχτεί ότι δεν θα μπορέσει να καταλάβει το υπόλοιπο Ντονμπάς αυτό το καλοκαίρι.

cnn.gr