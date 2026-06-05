Άμεση ήταν η αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ύστερα από την δήλωση του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη ότι «δεν έχει νόημα» να τον συναντήσει λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «η Ρωσία επιλέγει για μία ακόμα φορά τον πόλεμο»

Σε ανάρτησή στο Telegram τόνισε η απάντησή του σήμαινε ότι η Ρωσία «επιλέγει ξανά τον πόλεμο» και είπε ότι η απάντηση του Πούτιν ήταν «αδύναμη».

«Απλώς δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, λέγοντας ότι ο Πούτιν «δεν θέλει να αλλάξει τίποτα και δεν θέλει να παραδεχτεί ότι ο πόλεμος του αρέσει μόνο σε αυτόν και σε όσους αντλούν χρήματα από αυτόν».

Στη συνέχεια, ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την άποψη ότι όλοι όσοι υποστηρίζουν τον Πούτιν «χαμογελούν σήμερα» στην Αγία Πετρούπολη, κάτι «σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν λιγότερα χρήματα στη Ρωσία και περισσότερη πίεση.

Νωρίτερα ο Πούτιν σε ομιλία του στο φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, αφού πρώτα απέρριψε την πρόταση για συνάντηση του Ζελένσκι την οποία διατύπωσε στην ανοικτή επιστολή που του έστειλε τόνισε: «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι συμφωνίες και διευθετήσεις, όχι για έξι μήνες ή ένα χρόνο, αλλά μακροπρόθεσμα».

«Αλλά πρώτα πρέπει να καταλήξουμε σε μια λύση, και αυτή είναι η ουσία του ζητήματος», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι δεν κατανοεί γιατί η Ουκρανία δεν θέλει να δει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ενεργεί ως εγγυητής των ειρηνευτικών συνομιλιών.

«Είμαι ευγνώμων στον Ντόναλντ, αλλά υπάρχει κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει», είπε ο Πούτιν και συνέχισε λέγοντας ότι ήταν «λάθος» που η Ουκρανία δημοσιοποίησε τις συνομιλίες. Σημείωσε επίσης ότι αν ο Τραμπ δεν είχε «εξαπατηθεί» στις προηγούμενες εκλογές των ΗΠΑ, η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να μην είχε συμβεί.

cnn.gr