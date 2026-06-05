Την ετοιμότητα της Ρωσίας να καταλήξει σε μία συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία υπό προϋποθέσεις εξέφρασε την Πέμπτη ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ λίγη ώρα αργότερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, απηύθυνε έκκληση για απευθείας συνάντηση.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη (04/06) ότι ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα, ζήτησε από τη Ρωσία να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

Πρόσθεσε δε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να το πράξει, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο. «Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα», τόνισε ο Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη, στο περιθώριο οικονομικού φόρουμ.

«Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με νόμιμους εκπροσώπους, ίσως ακόμα και με τον Ζελένσκι. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία διαθέτει όλους τους πόρους για να επιτύχει τους στρατιωτικούς της στόχους και τα στρατεύματά της προελαύνουν στην Ουκρανία, αλλά είναι έτοιμη να συνάψει μια συμφωνία για ειρήνευση. «Μπορούμε να ελέγχουμε το Ντονμπάς και παρόλα αυτά να κάνουμε συμφωνία», είπε, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία χάνει εδάφη και η Ρωσία κατέλαβε πρόσφατα 2.440 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

«Το πρόβλημα του ουκρανικού στρατού είναι η καταστροφική έλλειψη προσωπικού», σχολίασε.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, η Ρωσία ελέγχει πλήρως το Λουχάνσκ, το 85% του Ντονέτσκ και το 80% της Ζαπορίζια.

Η Ουκρανία, συνέχισε, δεν διαθέτει πυραύλους τύπου κρουζ και άλλα οπλικά συστήματα, όπως αυτά που έχει η Ρωσία. «Δυστυχώς, κάποια ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη περνούν στη Ρωσία», παραδέχτηκε, λέγοντας ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας.

Τραμπ: «Θα ήταν υπέροχο να συναντιούνταν»

Θετική ήταν η πρώτη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου στις προτάσεις του Πούτιν και του Ζελένσκι.

Αν και δεν θέλησε να αναφερθεί στις παραχωρήσεις που ζήτησε από την Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τον Ρώσο και τον Ουκρανό ηγέτη «δύο πολύ καλούς ανθρώπους». Για την προοπτική συνάντησής τους έδειξε ενήμερος και σχολίασε ότι «θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν, πρέπει να το κάνουν».

Απευθείας συνάντηση ζητά ο Ζελένσκι



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια παρέμβαση σχεδόν την ίδια ώρα με τη συνέντευξη του Ρώσου ηγέτη, κάλεσε τον ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια κατ΄ιδίαν συνάντηση, στην Ελβετία, την Τουρκία ή σε αραβική χώρα.

Σε ανοιχτή του επιστολή προς τον Πούτιν, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι στο χέρι του Ρώσου προέδρου να σταματήσει ο πόλεμος και ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, λίγη ώρα αφότου ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι μία ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω αμοιβαίων συμβιβασμών.

«Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας», αναφέρει ο Ζελένσκι σε αυτό το κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός.

«Αν δεν καταλήξετε ο ίδιος προσωπικά στο συμπέρασμα ότι είναι ώρα να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, η Ουκρανία θα συνεχίσει να μάχεται για την ύπαρξή της», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, προειδοποιώντας ότι αυτό θα μπορούσε να απειλήσει προσωπικά τον Πούτιν. «Είναι ένα γεγονός της ρωσικής ιστορίας που γνωρίζετε καλά: Όταν η Ρωσία “κουράζεται”, η αλλαγή έρχεται».

Ο Ζελένσκι απέρριψε τις εισηγήσεις να ταξιδέψει στη Μόσχα, λέγοντας ότι δεν υπάρχει λόγος για έναν Ουκρανό ηγέτη να επισκεφθεί τη ρωσική πρωτεύουσα, όπως ακριβώς δεν υπάρχει λόγος και για έναν Ρώσο ηγέτη να ταξιδέψει στο Κίεβο. Ανέφερε ότι χώρες όπως η Ελβετία, η Τουρκία και αρκετά αραβικά κράτη θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως επικεντρωμένες στο ζήτημα του Ιράν, και θα ήταν λάθος να περιμένουμε μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επιστρέψει στο επίκεντρο της προσοχής τους», τόνισε.

Open Letter to the President of the Russian Federation: https://t.co/mEvYqYiqus — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 4, 2026

Η Μόσχα «έλαβε γνώση» της επιστολής Ζελένσκι – Θα ενημερωθεί ο Πούτιν

Η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι έλαβε γνώση της ανοιχτής επιστολής που απηύθυνε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προς τον Ρώσο ομόλογό του.

Οπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, η ρωσική πλευρά έχει εξετάσει το περιεχόμενο της επιστολής, ωστόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να ενημερωθεί αναλυτικά για αυτήν αργότερα.

Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφόσον μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Ζελένσκι δεν είναι νόμιμος ηγέτης επειδή παρέμεινε στο αξίωμα μετά τη λήξη της εκλεγμένης θητείας του. Η ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει τη διεξαγωγή νέων εκλογών υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου, ο οποίος επιβλήθηκε μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Ο Πούτιν δήλωσε σε ξένους δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη ότι, αν επρόκειτο να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία, η Ρωσία θα υπέγραφε μια συμφωνία με νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως «ακόμη και με τον Ζελένσκι».

cnn.gr