Η Foxconn και η Intel ανακοίνωσαν στρατηγική συνεργασία για την από κοινού ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς, servers και προηγμένων υπολογιστικών πλατφορμών.

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική των δύο εταιρειών να αξιοποιήσουν τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης για συστήματα υπολογιστικής ισχύος που υποστηρίζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνεργασία θα συνδυάσει την τεχνολογία επεξεργαστών και τσιπ της Intel με την εξειδίκευση της Foxconn στην κατασκευή, τη συναρμολόγηση και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων.

Οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν να αναπτύξουν εξοπλισμό για data centers, περιλαμβανομένων racks διακομιστών που βασίζονται σε επεξεργαστές Intel Xeon και εξειδικευμένους επιταχυντές AI.

Η συνεργασία θα επεκταθεί επίσης σε τεχνολογίες διασύνδεσης υψηλών ταχυτήτων, προηγμένα συστήματα ψύξης και λύσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των υποδομών AI.

Οι δύο όμιλοι εκτιμούν ότι η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για τη μελλοντική ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων που υποστηρίζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

AI πέρα από τα data centers

Η Foxconn και η Intel δεν περιορίζουν τα σχέδιά τους στα κέντρα δεδομένων. Στόχος τους είναι η ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, έξυπνες πόλεις και ρομποτικές εφαρμογές.

«Η συνεργασία μας με την Intel θα συνδυάσει τα πλεονεκτήματα των δύο εταιρειών στις υπολογιστικές πλατφόρμες, την ενσωμάτωση συστημάτων και τις δυνατότητες της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Foxconn, Γιανγκ Λίου.

Οι δύο εταιρείες ανέφεραν επίσης ότι θα διερευνήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης εξατομικευμένων τσιπ και ολοκληρωμένων λύσεων ενσωμάτωσης συστημάτων, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν ανακοινώθηκαν οικονομικοί όροι της συνεργασίας, συγκεκριμένοι πελάτες ή χρονοδιάγραμμα εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων.

newmoney.gr