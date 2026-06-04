Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θα ήταν εξαιρετικό αν συναντηθούν οι πρόεδροι Ουκρανίας και Ρωσίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν αντίστοιχα. «Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι (…) Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν», είπε ο Τραμπ.

«Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Πούτιν δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι ειλικρινά αποφασισμένος να επιλύσει την κρίση στην Ουκρανία.

«Ο Τραμπ λέει ότι δεν περίμενε το πρόβλημα της Ουκρανίας να είναι τόσο δύσκολο. Κάποια πράγματα δεν φαίνονται ιδιαίτερα περίπλοκα, αλλά μόλις εμβαθύνεις στο πρόβλημα, αποδεικνύεται ότι υπάρχουν πάρα πολλές άγνωστες παράμετροι», σημείωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώπους διεθνών πρακτορείων ειδήσεων στο πλαίσιο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Επιπλέον, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι οι ειρηνευτικές προτάσεις του Τραμπ θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βάση για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Επίσης, ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από τη Μόσχα να κάνει συμβιβασμούς για την ειρηνευτική συμφωνία, υποδηλώνοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να το πράξει, εφόσον το Κίεβο ανταποκριθεί.

Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι έδωσε στη δημοσιότητα μια ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται στον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν και στην οποία προτείνει να συναντηθούν και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη.

Στην επιστολή του, ο Ζελένσκι γράφει ότι η μεγάλη πλειονότητα των Ρώσων έχει κουραστεί από τις ουκρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, από τον πληθωρισμό και την έλλειψη καυσίμων και για αυτό είναι έτοιμοι για ειρήνη.

«Εάν εσείς ο ίδιος δεν καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι είναι η ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, η Ουκρανία θα συνεχίσει να μάχεται για την ύπαρξή της», πρόσθεσε, προειδοποιώντας ότι η θέση του Πούτιν μπορεί να απειληθεί. «Είναι ένα γεγονός της ρωσικής ιστορίας που γνωρίζετε καλά: όταν η Ρωσία κουράζεται, έρχεται η αλλαγή».

«Η Ουκρανία προτείνει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο με μια απευθείας επαφή μεταξύ υμών και ημών. Προτείνω μια συνάντηση» γράφει ο Ζελένσκι στην επιστολή που απευθύνεται «στον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας». «Προτείνω να αποφασίσουμε μια σαφή ημερομηνία για τη συνάντηση αυτήν» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η Ουκρανία «είναι έτοιμη για πλήρη κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων» στις οποίες εκτιμά ότι θα πρέπει να συμμετέχουν επίσης η Ευρώπη και οι ΗΠΑ.

«Η τρέχουσα γραμμή του μετώπου είναι η γραμμή απ’ όπου θα πρέπει να ξεκινήσει η διπλωματία», συνεχίζει ο Ουκρανός πρόεδρος ο οποίος σπανίως απευθύνεται ευθέως στον Πούτιν, που έχει δηλώσει ότι θα συναντηθεί μαζί του εφόσον έχει οριστικοποιηθεί η ειρηνευτική συμφωνία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η επιστολή του Ζελένσκι θα σταλεί στον Πούτιν μέσω διπλωματικών διαύλων.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε ότι η Μόσχα «είναι ενήμερη για την επιστολή του Ζελένσκι» και ο πρόεδρος Πούτιν θα ενημερωθεί «αργότερα» για το περιεχόμενό της. Ο Ζελένσκι μπορεί να έρθει «ανά πάσα στιγμή» και να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr