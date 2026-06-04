Ισόπαλο 1-1 έληξε το φιλικό της εθνική μας ομάδα με την αντίστοιχη της Σλοβενίας. Η Κύπρος άνοιξε το σκορ απέναντι στην παρέα του Όμπλακ με υποδειγματικό τελείωμα του Τζιωνή (7’), ωστόσο οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Ντρκούσιτς (66’). Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσε το ματς το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα λόγω αποβολής του Ανδρέου (62’) με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Παρότι ο αντίπαλος κρατούσε περισσότερο μπάλα και είχε ευκαιρίες για να κερδίσει το ματς, το πρόσημο για την ομάδα μας είναι θετικό, αφού στάθηκε αρκετά καλά. Εξάλλου, αγωνιζόταν και για μισή ώρα με παίκτη λιγότερο. Άξια αναφοράς είναι σίγουρα η παρουσία του Φαμπιάνο, ο οποίος έκανε τέσσερις σπουδαίες επεμβάσεις. Επόμενο φιλικό για την Κύπρο στις 7 Ιουνίου, εκτός έδρας, με το Λιχτενστάιν.

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