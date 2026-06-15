Στις φλόγες τυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο κύριος καθεδρικός Ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου στην Ουκρανία, έπειτα από νυχτερινές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στην ουκρανική πρωτεύουσα και στο Χάρκοβο.

Ο ναός θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ορθοδοξίας και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις ζημιές που προκλήθηκαν από το νέο κύμα επιθέσεων.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι αρκετά πολυώροφα οικιστικά κτίρια στο Κίεβο δέχθηκαν επίσης πλήγματα. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων μια έγκυος γυναίκα και δύο παιδιά ηλικίας 5 και 6 ετών.

Russia bombed the Kyiv Lavra — the holiest Orthodox site in Eastern Europe — and, among other targets, Ukraine’s main cinema studio. After his long conversation with Trump yesterday, Putin was confident he can launch a war of extermination on Ukrainian culture and national… pic.twitter.com/dFc8Y6TQ65 — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) June 15, 2026

Η Λαύρα των Σπηλαίων, ένα λαβυρινθώδες μοναστήρι που φιλοξενεί μερικά από τα πιο σεβαστά ιερά και λείψανα της Ουκρανίας, βρέθηκε για δεύτερη φορά στο στόχαστρο των Ρώσων κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε το 2022 και την τρίτη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η σχετική ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την επίθεση

Ο καθεδρικός ναός χτίστηκε αρχικά τον 11ο αιώνα ως μέρος του ευρύτερου μοναστηριακού συγκροτήματος. «Η στέγη ενός από τα ιερότερα μέρη του χριστιανικού κόσμου – του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Λαύρας – καίγεται», έγραψε στο X ο Μητροπολίτης Επιφάνιος, επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, τη νύχτα της επίθεσης.

Efforts to deal with the aftermath of the Russian strikes are ongoing in Kyiv, as well as in Kharkiv. Last night, the Russians launched more than 60 missiles at the capital alone. In total, 70 missiles and 611 drones were used against Ukraine. As of now, 28 people have been… pic.twitter.com/WRp6iEOu7h — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026

«Ζητάμε προσευχές για τη σωτηρία του ιερού από την καταστροφή. Άλλο ένα ρωσικό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, κατά της ιστορίας, κατά του Χριστιανισμού».

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, έγιναν προσπάθειες για την «έκτακτη εκκένωση» αρχαίων εικόνων, έργων τέχνης και άλλων θρησκευτικών λειψάνων, σύμφωνα με τον Επίσκοπο Αβραάμ.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν υπέστησαν ζημιές κάποια θρησκευτικά αντικείμενα. Οι αρχές δεν έχουν σχολιάσει ακόμη τις ζημιές στον καθεδρικό ναό.

The aftermath of tonight’s Russian strike on the Kyiv Pechersk Lavra, one of the holiest sites in Orthodox Christianity. pic.twitter.com/LocmpwT1oQ — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 15, 2026

Σημειώνεται πως, από την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής το 2022, περίπου 500 ουκρανικές εκκλησίες και θρησκευτικά ιδρύματα έχουν καταστραφεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

Στοιχεία για την Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου

Το εμβληματικό μοναστήρι ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα και θεωρείται ένα από τα πιο ιερά θρησκευτικά μνημεία της Ουκρανίας.

Το μνημείο, που ανήκει στην κυβέρνηση της Ουκρανίας ως εθνικό αποθετήριο, είναι αναγνωρισμένο από την UNESCO και μεγάλο μέρος του είναι ανοιχτό στο κοινό.

Από το 2013, η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία – Πατριαρχείο Μόσχας (UOC-MP) έχει συμφωνία μίσθωσης για χρήση μέρους του χώρου ως μοναστήρι και κατοικία των ανώτερων στελεχών της. Στο παρελθόν φιλοξενούσε έως και 100 μοναχούς της UOC-MP.

The heaviest Russian air attack on Kyiv in two weeks saw several people killed and the Pechersk Lavra monastery, a symbol of Ukrainian spiritual and cultural history, catch fire, authorities said https://t.co/8NfAnboU1b pic.twitter.com/riZV56MCoM — Reuters (@Reuters) June 15, 2026

Το μοναστικό συγκρότημα είναι κτισμένο σε ύψωμα στην όχθη του ποταμού Δνείπερου και έδωσε το όνομά του στην περιοχή Πετσέρσκι όπου βρίσκεται, στο Κίεβο.

Από την ίδρυσή του το 1051, το μοναστήρι αποτελεί εξέχον κέντρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ανατολική Ευρώπη. Μαζί με τον καθεδρικό της Αγίας Σοφίας του Κιέβου, έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO το 1990.

Το μοναστικό συγκρότημα θεωρείται εθνικό ιστορικό-πολιτιστικό μνημείο, καθεστώς που του δόθηκε τις 13 Μαρτίου 1996. Σε ψηφοφορία το 2007, το μοναστήρι ανακηρύχθηκε ένα από τα Επτά Θαύματα της Ουκρανίας, με βάση ψηφοφορία ειδικών και της διαδικτυακής κοινότητας.

Διεθνής καταδίκη για την επίθεση της Ρωσίας στη Λαύρα των Σπηλαίων

Η διεθνής κοινότητα αντέδρασε έντονα στην νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας κατά της Λαύρας, στο Κίεβο.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσαχκνά, χαρακτήρισε την επίθεση «επιδείξη βαρβαρότητας και περιφρόνησης» προς την πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας.

«Η Ρωσία συνηθίζει να παρουσιάζεται ως φύλακας του χριστιανικού πολιτισμού. Χτυπώντας την Λαύρα του Κιέβου, απέδειξε για άλλη μια φορά τη βαρβαρότητα και την περιφρόνησή της προς την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας», έγραψε ο Τσαχκνά στο X, τονίζοντας ότι πρόκειται για μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Ο Εσθονός υπουργός υπογράμμισε ότι σήμερα «ένα από τα ιερότερα μοναστήρια του Χριστιανισμού», τόπος λατρείας για σχεδόν χίλια χρόνια, καίγεται από τη ρωσική επιθετικότητα.

Λετονία: Κάλεσμα σε UNESCO και Μπιενάλε της Βενετίας

Η Υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας, Μπάιμπα Μπράζε, κάλεσε μέσω X να μην «κανονικοποιηθεί» ο ρωσικός πόλεμος και απηύθυνε έκκληση, ιδιαίτερα προς την Biennale της Βενετίας και την UNESCO, να εμποδίσουν τη συμμετοχή της Ρωσίας σε διεθνείς εκδηλώσεις.

«Η επίθεση της Ρωσίας κατά των χριστιανικών πολιτιστικών και θρησκευτικών θησαυρών αποκαλύπτει το πραγματικό της πρόσωπο: ανελέητη βαρβαρότητα και απόγνωση απέναντι στον ατρόμητο αγώνα της Ουκρανίας για ελευθερία», τόνισε η Μπράζε.

Γαλλία: Σύγκριση με τη Παναγία των Παρισίων

Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νουέλ Μπαρό, χαρακτήρισε την νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας «έκφραση της σκληρότητας του Πούτιν», συγκρίνοντας τις ζημιές στον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Λαύρας με την τεράστια φωτιά στην Παναγία των Παρισίων.

Κατά την προσέλευσή του στη σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, δήλωσε: «Στην Ουκρανία, χθες το βράδυ, η Ρωσία του Πούτιν έδειξε ξανά το μέγεθος της σκληρότητάς της, χτυπώντας μαζικά την πρωτεύουσα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές στον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως, μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO».

«Για εμάς τους Γάλλους, αυτή η επίθεση ισοδυναμεί με τον βομβαρδισμό της Νορτ Νταμ ή της Αγίας Δινό, κάτι που είναι απολύτως απαράδεκτο», τόνισε ο υπουργός.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μπαρό επανέλαβε ότι η στήριξη της Γαλλίας και της ΕΕ προς την Ουκρανία όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά ενισχύεται. Θύμισε ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ πρόκειται να ξεκινήσουν σήμερα επίσημα.

Πρόσθεσε ότι, παράλληλα, οι σύμμαχοι προετοιμάζουν τις προϋποθέσεις για μελλοντική ειρήνη στην Ουκρανία μέσω της «Συμμαχίας των Προθυμών». «Προετοιμάζουμε την ειρήνη με μια συμμαχία που θα συγκεντρωθεί στο Παρίσι σε λίγες ημέρες και είναι έτοιμη να εγγυηθεί ότι η ειρήνη, όταν επιτευχθεί στην Ουκρανία, θα είναι διαρκής και ασφαλής», τόνισε.

protothema.gr