Στη σύλληψη του ράπερ D4vd για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστε Ρίβας προχώρησαν αστυνομικοί στο Λος Άντζελες.

Ο τραγουδιστής συνελήφθη την Πέμπτη στο σπίτι του στην περιοχή Hollywood Hills και κρατείται χωρίς εγγύηση.

Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν το διαμελισμένο σώμα της Ρίβας ανακαλύφθηκε στο πίσω μέρος μιας Tesla που ανήκε στον D4vd.

Η ανατριχιαστική ανακάλυψη είχε γίνει όταν υπάλληλοι σε μάντρα αντιλήφθηκαν μια άσχημη οσμή από το όχημα, με την Ρίβας να έχει δηλωθεί ως αγνοούμενη από την οικογένειά της τον Απρίλιο.

H 14χρονη Σελέστε Ρίβας

Λίγο μετά την ανακάλυψη της σορού της 14χρονης, ο ράπερ ακύρωσε την περιοδεία του χωρίς να δηλώσει τίποτα περισσότερο ενώ την ίδια ώρα τα σενάρια «φούντωναν» καθώς στη δημοσιότητα έρχονταν φωτογραφίες του D4vd με την ανήλικη πριν την εξαφάνισή της.

Όπως είχε γίνει γνωστό τότε η διαμελισμένη σορός της 14χρονης βρέθηκε σε δύο διαφορετικές σακούλες μέσα στο Tesla. Στη μια ήταν το κεφάλι και ο κορμός της Ρίβας και στη δεύτερη άλλα μέρη του σώματός της.

Μια από τις φωτογραφίες του ράπερ με την 14χρονη, πριν την εξαφάνισή της τον περασμένο Απρίλιο

Μετά τη σύλληψη του ράπερ, οι δικηγόροι του δήλωσαν: «Τα πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία σε αυτήν την υπόθεση θα δείξουν ότι ο Ντέιβιντ Μπερκ (όπως είναι το πραγματικό όνομα του D4vd) δεν δολοφόνησε την Σελέστε Ρίβας και δεν ήταν η αιτία θανάτου της. Δεν έχουμε παραλάβει κατηγορητήριο ούτε έχει υποβληθεί μήνυση. Ο Ντέιβιντ έχει συλληφθεί μόνο ως ύποπτος. Θα υπερασπιστούμε σθεναρά την αθωότητά του».

