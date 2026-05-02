Την άνοιξη του 2027 αναμένεται να ξεκινήσει η αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο, όπως και της Ναυτικής Βάσης Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί, δύο έργα τα οποία θα προσδώσουν στην Κυπριακή Δημοκρατία στρατηγικό βάθος και αυξημένο γεωπολιτικό εκτόπισμα στην περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό από προηγούμενα ρεπορτάζ, η αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης θα γίνει και σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η ναυτική βάση στο Μαρί διεξάγεται με την συνδρομή Γάλλων εμπειρογνωμόνων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι μετά από την προκήρυξη του Υπουργείου Άμυνας, υπήρξε ενδιαφέρον από αριθμό εταιρειών ούτως ώστε να αναλάβουν μέρος του έργου.

Ξεκινώντας από την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, ο δίαυλος προσγείωσης αναμένεται να επεκταθεί σημαντικά, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα μεταστάθμευσης περισσοτέρων και μεγαλύτερων αεροσκαφών, όπως για παράδειγμα μεταγωγικών.

Στην βάση θα εγκατασταθούν επίσης συστήματα επικοινωνιών υψηλής τεχνολογίας, ενώ εργασίες θα γίνουν και στις αποθήκες καυσίμων, όπου ενδεχομένως να αυξηθεί η χωρητικότητα τους.

Με το πέρας των εργασιών, οι οποίες υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν το 2030, η βάση θα μπορεί να εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες των συμμάχων της Κύπρου, ενώ θα αποτελεί κόμβο μεταστάθμευσης για επιχειρήσεις εκκενώσεων και ανθρωπιστικής φύσεως, στις οποίες συμμετέχει μεγάλος αριθμός μεταγωγικών αεροσκαφών.

Όσον αφορά τη ναυτική βάση στο Μαρί, με το πέρας των εργασιών, η όψη της θα διαφοροποιηθεί σημαντικά. Θα γίνει εκβάθυνση του λιμανιού για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων πλοίων όπως για παράδειγμα, φρεγατών και υποβρυχίων. Όπως πληροφορείται το philenews, απαιτούνται εκτεταμένες εργασίες και δεν θα αποτελέσει απλή υπόθεση η εκβάθυνση του λιμανιού. Σήμερα η βάση μπορεί να φιλοξενεί μικρά παράκτια περιπολικά και εκτιμάται ότι το βάθος του λιμανιού δεν ξεπερνάει τα 7 μέτρα. Οι προδιαγραφές για την αναβάθμιση της ούτως ώστε να μπορεί να φιλοξενεί φρεγάτες και υποβρύχια, απαιτούν εκβάθυνση πέραν των 12 μέτρων.

Για τον ίδιο σκοπό, στις εργασίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, περιλαμβάνεται και η επέκταση της Μαρίνας ενώ μικρότερες εργασίες εκσυγχρονισμού αναμένεται να σημειωθούν συνολικά σε όλη τη βάση και τις εγκαταστάσεις.

Τα έργα αναβάθμισης της περιλαμβάνουν υποδομές που θα αφορούν και τα σκάφη που θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της νεοσύστατης κυπριακής Ακτοφυλακής αλλά και διοικητικές υποδομές. Στη βάση, θα δημιουργηθεί επιπλέον και ελικοδρόμιο.

Οπλικά συστήματα για την προστασία των υποδομών

Δεν αρκεί, όμως, μόνο η αναβάθμιση των δύο στρατιωτικών βάσεων της χώρας. Η Εθνική Φρουρά πρέπει να αποκτήσει τις δυνατότητες αποτελεσματικής αναχαίτισης οποιασδήποτε απειλής.

Ήδη υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης drone πάνω από τις κρίσιμες υποδομές της Δημοκρατίας, ωστόσο, οι δύο βάσεις αναμένεται να εξοπλιστούν με πιο σύγχρονα μέσα.

Όπως έχει αποδειχθεί στο πρόσφατο παρελθόν, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα drones αποτελούν πλέον την μεγαλύτερη απειλή για τις βάσεις και τα αεροδρόμια.