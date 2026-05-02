Στην καρδιά του Παρισιού, σε μια από τις πιο εμβληματικές περιοχές της πόλης, παρουσιάζεται η έκθεση «Chypre au Faubourg Saint-Honoré», με έργα του Κύπριου καλλιτέχνη Θεόδουλου Γρηγορίου, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας.

Μέσα από τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης και ρομποτικής, ο καλλιτέχνης δημιουργεί γλυπτά από τσιμέντο, σε λευκές και γκρίζες αποχρώσεις, επανερμηνεύοντας αρχαιολογικά κατάλοιπα και πολιτισμικά σύμβολα.

Τα γλυπτά, υπό τη θεματική «Memoires Numeriques – Métaplasis», κοσμούν μέχρι και τις 27 Ιουλίου την πλατεία Maurice-Barrès, μπροστά από την εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου, σε έναν ανοιχτό, δημόσιο χώρο που μετατρέπεται σε πεδίο καλλιτεχνικής εμπειρίας.

Η έκθεση, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, την Πρεσβεία της Κύπρου στη Γαλλία και την Επιτροπή Faubourg Saint-Honoré, επιχειρεί να φέρει τη σύγχρονη κυπριακή δημιουργία σε άμεση επαφή με το διεθνές κοινό, όχι μέσα από έναν κλειστό εκθεσιακό χώρο αλλά μέσα στην ίδια την πόλη.

Η επιλογή της περιοχής Faubourg Saint-Honoré, όπου διασταυρώνονται η πολιτική, η οικονομία και η καλλιτεχνική δραστηριότητα της γαλλικής πρωτεύουσας, ενισχύει τον χαρακτήρα της παρέμβασης: η τέχνη βγαίνει στον δρόμο και συνομιλεί με την καθημερινότητα.

Τα εγκαίνια τελέστηκαν στις 28 Απριλίου, στην παρουσία του Πρέσβη της Κύπρου στη Γαλλία Παύλου Κόμπου. Η έκθεση εξετάζει τη σχέση μνήμης, χρόνου και εικόνας μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική του Θεόδουλου Γρηγορίου, και έχει ως στόχο την ανάδειξη του διαλόγου μεταξύ τέχνης, επιστήμης και τεχνολογίας προτείνοντας μια ποιητική προσέγγιση της σύγχρονης δημιουργίας.

Τα έργα αναπτύσσονται γύρω από τη σχέση μνήμης, χρόνου και εικόνας, προτείνοντας μια σύγχρονη εικαστική γλώσσα που συνδυάζει το υλικό με το ψηφιακό στοιχείο. Το τσιμέντο, ένα υλικό συνδεδεμένο με την κατασκευή και την αστική ανάπτυξη, μετατρέπεται εδώ σε φορέα μνήμης και καλλιτεχνικής αφήγησης.

Το έργο του καλλιτέχνη συνδυάζει το υλικό και το ψηφιακό στοιχείο δημιουργώντας μια εικαστική παρέμβαση όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον συνυπάρχουν. Μέσα από τη ρομποτική και την τρισδιάστατη εκτύπωση, οι μορφές μετασχηματίζονται δημιουργώντας νέες αισθητικές νοηματικές και δομικές προοπτικές.

Τα γλυπτά λειτουργούν σαν θραύσματα χρόνου τοποθετημένα μέσα στον αστικό ιστό. Επανασυνθέτουν το παρελθόν, δημιουργώντας μια αίσθηση διαστρωμάτωσης, σαν να πρόκειται για στρώματα που συσσωρεύονται και συνυπάρχουν. Η μέθοδος παραγωγής μετατρέπεται σε καλλιτεχνική εμπειρία όπου η μηχανή αφήνει το αποτύπωμα του χρόνου ενώ η ύλη και η ανθρώπινη σκέψη συνδιαμορφώνουν νέες εικόνες, ψυχικούς κραδασμούς και αφηγήσεις.

Η ιδέα ότι κάθε εποχή αφήνει το αποτύπωμά της χωρίς να εξαφανίζεται, αλλά μετασχηματίζεται, διαπερνά το σύνολο της έκθεσης. Έτσι, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον παρουσιάζονται όχι ως διακριτές ενότητες, αλλά ως μια συνεχής, ζωντανή διαδικασία.

Η ίδια η διαδικασία παραγωγής των έργων αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η χρήση της μηχανής, της ρομποτικής και της ψηφιακής εκτύπωσης λειτουργεί ως μέρος της καλλιτεχνικής σκέψης. Η ύλη, η τεχνολογία και η ανθρώπινη παρέμβαση συνδιαμορφώνουν τις μορφές, δημιουργώντας νέες αισθητικές και νοηματικές δυνατότητες. Το αποτέλεσμα κινείται ανάμεσα στην αρχιτεκτονική, την αρχαιολογία και τη σύγχρονη τέχνη, προσφέροντας μια διαφορετική ανάγνωση του αστικού τοπίου.

Η έκθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη αφήγηση για την Κύπρο, καθώς αποτελεί το τρίτο και καταληκτικό μέρος μιας τριλογίας που επιχειρεί να χαρτογραφήσει την ιστορική και πολιτισμική της διαδρομή. Από την αρχαιότητα, όπως παρουσιάστηκε στην έκθεση «Chypre au Louvre», έως τον μεσαιωνικό κόσμο μέσα από την «Chypre à la BnF», και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία στο Παρίσι, συγκροτείται μια ενιαία αφήγηση που αναδεικνύει τη συνέχεια αλλά και τη μεταμόρφωση της κυπριακής ταυτότητας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία της έκθεσης στο Παρίσι αποκτά και έναν σαφή πολιτιστικό και πολιτικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, η Κύπρος προβάλλεται ως ενεργό πεδίο σύγχρονης δημιουργίας που συνομιλεί με την Ευρώπη και τον κόσμο. Η επιλογή του δημόσιου χώρου, η χρήση νέων τεχνολογιών και η έμφαση στη μνήμη ως ζωντανή διαδικασία συγκροτούν μια πρόταση που υπερβαίνει τα όρια μιας απλής έκθεσης και λειτουργεί ως πολιτιστική δήλωση.