Tη γαλλική πρόσληψη της Κύπρου από τον 17ο αιώνα μέσα από αρχαιότητες, χειρόγραφα, χαρακτικά, σχέδια και αρχειακό υλικό αναδεικνύει η έκθεση «Chypre à la BnF», που παρουσιάζεται από τις 10 Φεβρουαρίου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας.

Στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας τιμά την Κύπρο σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου.

Ιδιαίτερη θέση κατέχουν τα έργα του Γάλλου σχεδιαστή και ζωγράφου τοπίου Λουί-Φρανσουά Κασάς, καθώς και οι μεταβυζαντινές εικόνες του 17ου–18ου αιώνα, δάνεια του ΠΙΤΚ και της Εκκλησίας της Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας, που αναδεικνύουν τη σημασία της ορθόδοξης βυζαντινής παράδοσης στο νησί.

Την έκθεση εγκαινιάζει την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Ιουνίου.

Επιμελητές: Κριστιάν Φορστέλ και Μαξιμιλιάν Ζεράρ (Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας), Γιάννης Τουμαζής και Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου (Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου).

Η Κύπρος, ένας από τους αρχαιότερους πυρήνες του ελληνικού κόσμου, βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής και αποτελεί διαχρονικά τόπο συνάντησης πολιτισμών.